آیا هیئت های طالبان به بروکسل سفر خواهند کرد؟

آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که بازگشت در شرایط کنونی برایشان قابل پذیرش نیست و از نهادهای اروپایی می‌خواهند وضعیت اقامتی و آینده‌شان را به‌گونه روشن و پایدار مشخص کنند.

یک مهاجر افغان که نزدیک به سه سال قبل در پولند درخواست پناهندگی داده و می گوید هنوز سرنوشتش نامشخص است بشرط عدم ذکر نام به رادیو آزادی گفت:

وقت ما ضایع شده، این مهاجرین در کمپ های بسته زندگی می کنند، همه روزه استرس دارند که ما باید از اینجا برویم

بخاطر آمدن به اینجا جان های خود را در خطر می اندازند، اما اینجا هیچ ارزشی ندارند، اکثریت کسانی که در کمپ بند هستند همه روزه تهدید به این می شوند که به کشور شان بازگشت داده شوند در حالی که جان هایشان در خطر است."

یک پناهجو دیگر افغان در جرمنی که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود روز سه شنبه اول ثور به رادیو آزادی گفت که از ۱۱ ماه به اینسو در انتظار دریافت اسناد پناهندگی بسر می برد:

"شب و روز ما خواب نداریم، همه بچه ها در اینجا در خواب می ترسند،من خود درخواب می‌ترسم خواب های وحشتناک می‌بینیم، خدا کند از اینجا رهاشویم، برویم کار کنیم، غریبی کنیم. همه از دست مشکلات از افغانستان آمده، همه از مجبوری می‌آیند، وضعیت افغانستان به همه مردم معلوم است و به کل اروپا معلوم است که وضعیت خوب نیست."

در این حال شماری از فعالان حقوق مهاجرین می گویند که بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از اروپا در شرایط فعلی سیاسی و بشری در افغانستان نقض آشکار حقوق مهاجرین است.

احمد ذکی خلیل فعال حقوق مهاجران در سویدن به رادیو آزادی گفت:

"اخراج اجباری افغان‌ها در چنین وضعیتی که افغانستان خودش در یک بحران سیاسی قرار دارد نقض آشکار حقوق بین‌الملل، نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنیو و نیویارک در خصوص پناهندگان می‌تواند تلقی شود."

در حالی که گزارش های برخی سازمان های بین المللی از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد حاکی از بازداشت و شکنجه برخی از افراد مربوط به حکومت پیشین است اما، مقام های طالبان پیش از این بارها تاکید کرده اند که امنیت در افغانستان تامین است و افغان های خارج از کشور می توانند با اطمینان به کشورشان بازگردند.

این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که قرار است مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر کنند.

منابع دیپلماتیک روز دوشنبه ۳۱ حمل به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته که اتحادیه اروپا از هیئتی از طالبان دعوت خواهد کرد تا در هفته‌های آینده برای بحث در مورد اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کند.

این منابع گفته اند که هنوز دعوتنامه رسمی ارسال نشده است.

یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت: «برنامه این است که آنها را قبل از تابستان دعوت کنیم.» وی افزود که این هیئت یک تیم «تخنیکی» خواهد بود.

منبع دیگر گفته که مقامات اروپایی در حال بررسی اطلاعات مربوط به گزینه‌های پرواز و ظرفیت میدان هوایی کابل هستند و در عین حال در مورد سرنوشت افراد بازگردانده شده با طالبان مذاکره می‌کنند.

بر اساس این گزارش این سفر که با کمیسیون اروپا و چندین کشور عضو هماهنگ شده است، پس از دو سفر قبلی مقامات اروپایی به افغانستان برای بحث‌های مقدماتی در مورد این موضوع انجام می‌شود.

در عین حال یوهان فورسل وزیر مهاجرت سویدن، در این باره گفته که هدف این اقدام تسهیل اجرای حکم اخراج افرادی است که در کشورهای اروپایی به جرایم مختلف محکوم شده‌اند.

او روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری TT News Agency گفته که یکی از مشکلات اصلی این است که این افراد با وجود حکم اخراج، به دلیل نبود امکان پذیرش در افغانستان همچنان در اروپا باقی می‌مانند.

او تأکید کرده که این گفت‌وگوها به معنای به‌رسمیت‌شناسی سیاسی طالبان نیست و صرفاً در سطح فنی و برای حل مسائل عملی انجام می‌شود.

رادیو آزادی برای معلومات در این مورد پرسش‌هایی را به بخش رسانه‌های اتحادیه اروپا مطرح کرده است، اما تا زمان تهیه این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.

حافظ ضیا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامهٔ وزارت امور خارجهٔ طالبان به تماس های رادیو‌ آزادی در این مورد پاسخ نداد.

اخیرا خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز گزارش دادکه احتمال دارد حدود ۱۲۰ پناهجوی افغانی که در کمپ‌های پناهجویان در پولند توقیف و نگهداری می‌شوند، به افغانستان بازگردانده شوند.

این خبرگزاری افزوده که پولند دوهفته قبل ۹ پناهجوی افغان را از طریق اوزبکستان به افغانستان اخراج کرده‌است.

جرمنی بیش از ۱۰۰ افغان را در سال ۲۰۲۴، از طریق پروازهای چارتر تسهیل‌ شده توسط قطر، اخراج کرده و اتریش نیز از این روند پیروی کرده است.

پیش از این گفته شده که حدود ۲۰ کشور اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌هایی برای اخراج پناهجویان افغان که اسناد قانونی اقامت ندارند و همچنان کسانی که به ارتکاب جرم محکوم شده‌اند، هستند.

در اکتوبر سال گذشتهٔ میلادی، ۲۰ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا در یک نامهٔ مشترک از کمیسیون اروپایی خواستند تا برای بازگرداندن آن‌عده از افغان‌هایی که اسناد قانونی اقامت ندارند، اقدامات عملی روی دست گیرد.

اتحادیه اروپا در ماه میزان سال گذشته گفته بود که گفت‌وگو های تخنیکی را با حکومت طالبان در افغانستان انجام داده تا در مورد بازگشت افغان ‌های که حق قانونی ماندن در کشور های اروپایی را ندارند، راه‌ حل عملی و میکانیزم مشخص جستجو شود.

براساس گزارش ها کشورهای اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ حدود یک میلیون درخواست پناهندگی از سوی افغان‌ها دریافت کرده‌اند و افغان‌ها سال گذشته بزرگترین گروه متقاضیان را تشکیل می‌دادند.