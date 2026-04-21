بر اساس گزارش رسانههای ایران، اسماعیل بقائی روز سهشنبه (اول ثور ) گفت: «دلیل آن بی تصمیمی نیست. دلیلش پیامهای متناقض، رفتارهای ضدونقیض و اقدامات غیرقابل قبول طرف امریکایی است.»
ایران پیشتر شرط حضور در دَور دوم مذاکرات برای پایان جنگ با امریکا و دستیابی به توافق را «پایان محاصره دریایی» بنادر خود اعلام کرده بود.
این محاصره از ۲۲ حمل و برای قطع صادرات نفت ایران، توسط نیروی بحری اردوی امریکا آغاز شده است.
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که برای پایان دادن به جنگ به یک «توافق بزرگ» دست یابد.
ترمپ گفته است که در صورت موفق نبودن مذاکرات، اردوی امریکا «کاملاً آماده اقدام» است.
در اسلامآباد پایتخت پاکستان تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده و یک هوتل لوکس در این شهر برای میزبانی مذاکرات تخلیه شده است.
وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که اسلامآباد همچنان منتظر پاسخ رسمی از سوی ایران برای حضور در مذاکرات صلح با ایالات متحده است.
عطاءالله تارر ، در پستی در ایکس عصر سهشنبه گفت که «پاکستان به عنوان میانجی، در تماس مداوم با ایرانیان است و مسیر دیپلماسی و گفتوگو را دنبال میکند.»
به گفتهٔ او، تصمیم ایران برای شرکت در مذاکرات قبل از پایان آتشبس دو هفتهای بسیار مهم است.
رئیسجمهور دونالد ترمپ شام چهارشنبه به وقت شرق امریکا را زمان پایان آتشبس اعلام کرده است.
او دیروز گفت که تمایلی به تمدید آتشبس با ایران ندارد.
واشنگتن ابراز اطمینان کرده که دَور دوم مذاکرات با ایران در پاکستان برگزار خواهد شد.
رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در پستی در شبکۀ اجتماعی خود، تروثسوشال، ایران را متهم کرد که «بارها» آتشبس را «نقض» کرده است.
یوهان وادهفول، وزیر خارجۀ جرمنی، از ایران خواسته است که با امریکا وارد مذاکرات «سازنده» شود.
او در حاشیۀ دیدار با همتایان خود در اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ، گفت دولت جرمنی از ایران میخواهد به پیشنهاد واشنگتن برای برگزاری دَور تازهای از مذاکرات صلح پاسخ دهد.
این دپیلومات بلندپایۀ جرمنی از بستن تنگۀ هرمز توسط ایران انتقاد کرده.
او گفت: «ما میخواهیم بدون تأخیر عبور و مرور آزاد و ایمن از طریق تنگۀ هرمز از سر گرفته شود.»