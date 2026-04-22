امیرخان متقی و عباس عراقچی روز چهارشنبه (دوم ثور) تلفنی را گفتگو کردند.

متقی ، دیپلماسی بین تهران و واشنگتن را «گامی سازنده» خوانده است.

وزارت خارجۀ طالبان و سفارت ایران در کابل بیانیه‌های جداگانه‌ای در بارۀ این مکالمۀ تفلنی منتشر کردند و گفتند که روابط دوجانبه نیز مورد بحث قرار گرفته است.

درخواست برای راه‌حل سیاسی تنش ها بین تهران و واشنگتن در حالی مطرح می‌شود که ایران برای اشتراکش در دَور دوم مذاکرات با امریکا شرط گذاشته است.

عباس عراقچی گفته است ، تا زمانی که ایالات متحده محاصرۀ بنادر ایران را دور نکند، تهران مذاکرات را از سر نخواهد گرفت.

امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه گفت که کشورش آمادۀ مذاکره با ایالات متحده است در صورتی که نیروهای بحری ایالات متحده به محاصرۀ بنادر ایران پایان دهند.

وی افزود که ایران «نشانه‌هایی» مبنی بر آمادگی ایالات متحده برای پایان دادن به محاصرۀ بنادر ایران دریافت کرده است.

ایروانی این محاصره را نقض آتش‌بس موقت بین امریکا و ایران خواند.

او گفته است: «به‌محض این‌که آن‌ها محاصره را متوقف کنند، فکر می‌کنم دور بعدی مذاکرات در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.»

در همین حال، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه به نیویورک پست گفت که احتمال دارد دور دوم مذاکرات با ایران روز جمعه انجام شود.

این روزنامه به نقل از مقام‌های پاکستانی نوشت که احتمال دارد این مذاکرات طی «۳۶ تا ۷۲ ساعت آینده» برگزار شود.

دور اول مذاکرات بین ایران و امریکا در اوائل هفتۀ گذشته به میزبانی پاکستان در اسلام آباد بدون دستیابی به توافق به پایان رسید و به دنبال آن رئیس جمهور ایالات متحده دستور محاصرۀ بنادر ایران را صادر کرد که از ۲۲ حمل به اجرا درآمده است.

دونالد ترمپ، روز سه‌شنبه پیش از پایان آتش‌بس دو هفته ای با ایران ، آتش‌بس را تمدید کرد تا به گفتۀ او به حکومت ایران زمان بیشتری برای ارائه یک «پیشنهاد واحد» جهت پایان دادن به جنگ داده شود.

ترمپ گفت که این تصمیم را بر اساس پیشنهاد پاکستان اتخاذ کرده ؛ اما افزود که محاصرۀ بنادر ایران ادامه خواهد یافت.