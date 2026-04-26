بازداشت مظنون تیراندازی در واشنگتن؛ ترمپ: این رویداد مرا از پیروزی در جنگ ایران بازنخواهد داشت

ترمپ در سخنرانی‌اش که پس از رویداد تیراندازی در ضیافت سالانۀ خبرنگاران انجام داد در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت جنگ ایران گفت که درگیری با ایران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی لازم بود.

او گفت که "آن‌ها (ایران) اگر به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند صد در صد از آن استفاده می‌کردند."

رئیس جمهوری امریکا افزود که این تیراندازی "بر اساس آنچه می‌دانم ربطی به جنگ با ایران نداشت، اما هنوز معلوم نیست." او افزود که در هرحال چنین رویدادی "مرا از پیروزی در جنگ ایران باز نخواهد داشت."

این درحالیست که تیراندازی در واشنگتن با دستگیری فرد مسلح پایان یافت.

این تیراندازی در جریان ضیافت رسمی انجمن خبرنگاران قصر سفید که شنبه‌شب با حضور رئیس جمهور امریکا در واشنگتن برگزار شده بود، رخ داد.

در این تیراندازی یک مأمور امنیتی زخمی شد و مراسم ضیافت شام خبرنگاران هم برهم خورد.

این نخستین بار بود که ترمپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری از سال ۲۰۱۶ در این ضیافت شرکت می‌کرد.

فرد مسلح که بعداً کول تامس آلن،‌ ۳۱ ساله، آموزگار و از کالیفورنیا معرفی شد در یک بخش بازرسی، درست بیرون از تالار هوتل که صدها مهمان در آن گرد هم آمده بودند، بازداشت شد.

به نوشته شبکۀ تلویزیونی سی‌ان‌ان، فرد مهاجم به عنوان مهمان وارد مراسم شده بود. هنوز مشخص نیست که او چگونه "با چند اسلحه" توانسته است به محلی که رئیس جمهور امریکا حضور داشته وارد شود.