منابع: حملات پاکستان بر ولایت کنر تلفات برجا گذاشت

این منبع که نخواست بخاطر حساسیت موضوع نامش گرفته شود به رادیوآزادی گفت که این حملات بر مناطق مختلف و سه ولسوالی انجام شده، راکت‌ها بر خانه‌ها و همچنان بر ساختمان پوهنتون و بازار در اسعدآباد اصابت کرده‌اند.

به گفته منبع، بیشتر زخمیان را زنان و کودکان اند.

یک بزرگ قومی در اسعدآباد که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که در نتیجه اصابت راکت در بازار، یک تانک تیل نیز دچار آتش‌سوزی شده است.

او افزود که راکت‌ها حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی بر مناطق مختلف اصابت کردند.

تاهنوز مقامات پاکستانی در این مورد اظهار نظر نکرده اند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که شب گذشته در سپین بولدک نیز میان دو طرف درگیری رخ داد.

پس از آتش‌بس در عید رمضان و سپس گفتگوها در چین، تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان تا حدی کاهش یافت، اما به‌طور کامل متوقف نشده است.