او به شرط افشا نشدن نامش ادعا کرد که چندین بار برای دریافت کمک مراجعه کرده، اما دستخالی به خانه برگشته است:
من خودم سه چهار بار به محل دریافت کمک رفتم، اما حتی یکبار هم کمک دریافت نکردم، زیرا در این روند روابط نقش دارد
کمکها به خویشاوندان و دوستان طالبان داده میشود و خود طالبان هم در آن سهم دارند. هیچکس به وضعیت فرد فقیر توجه نمیکند که شب و روزش چگونه میگذرد. کمکهایی که به نام نیازمندان و فقرا میآید، آنان در میان خود تقسیم میکنند."
پیش از این نیز شماری از افراد نیازمند در گفتگو با رادیو آزادی ادعاهای مشابهی مطرح کرده بودند.
این در حالی است که بتازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که در ماه مارچ گذشته میلادی، ۸۶ مورد اخلال در کمکهای بشر دوستانه و ناامنی علیه امدادگران ثبت شده است.
این دفتر روز یکشنبه، ۶ ثور، در گزارشی که در صفحه اکس خود منتشر کرده، گفته که در این موارد، تهدیدهای امنیتی علیه امدادگران، تأخیر در روند رساندن کمکها و کشتهشدن یک کارمند کمکرسان نیز شامل است.
بر اساس این گزارش، در همین مدت سه کارمند کمکرسان نیز بازداشت شدهاند، اما درباره هویت فردکشتهشده و افراد بازداشتشده جزئیات بیشتر ارائه نشده است.
اوچا در گزارش خود گفته که این رویدادها بیشتر در ولایتهای شرقی و جنوب شرقی، بهویژه هنگام حملات پاکستان ثبت شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این بارها چنین گزارشهایی را رد کرده است.
در همین حال، شماری از کارمندان افغان نهادهای کمکرسان، مداخله طالبان در روند توزیع کمکها را تأیید میکنند.
رئیس یک نهاد کمکرسان، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
آنها میگویند کارمندانی را که استخدام میکنید، باید ابتدا به ما معرفی کنید
به طور شفاهی درباره معاشها می پرسند و همچنان فهرست دریافتکنندگان کمکها را اول خودشان بررسی میکنند. چندین اداره بهطور همزمان از شما اطلاعات میخواهند. هدفشان این است که افراد خود را در آن شامل کنند و به این شکل بر دفاتر فشار وارد میکنند."
یک کارمند دیگر یک نهاد کمکرسان نیز، به شرط افشا نشدن نامش، اظهارات مشابهی مطرح کرد.
او گفت:
"کمکهای برنامه جهانی غذا WFP به افراد مستحق نمیرسد. این کمکها بر اساس قوم و از طریق بزرگان قومی توزیع میشود. کسانی که واقعاً نیازمند هستند و حتی برای یک لقمه نان شب خود سرگرداناند، به این کمکها دسترسی پیدا نمیکنند."
پیش از این نیز گزارشهایی درباره مداخله طالبان در کمکهای نهادهای خیریه خارجی منتشر شده و حتی در برخی مناطق، به دلیل همین مداخلات، مؤسسات کمکرسان پروژههای خود را متوقف کردهاند؛ اما طالبان بارها اینگونه گزارشها را رد کردهاند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود افزوده که بستهشدن راهها در ولسوالیهای کامدیش و برگمتال ولایت نورستان نیز بر روند رساندن کمکها تأثیر گذاشته است.
اوچا همچنان گفته که در ماه مارچ گذشته، ۱۴ مورد منعشدن زنان از ورود به دفاتر و مراکز توزیع کمکها نیز ثبت شده است.
به گفته اوچا، در ولایت ننگرهار، زنان بهویژه از یک برنامه آموزشی قابلگی نیز محروم شدهاند.
بر اساس این گزارش، بارندگیها و سیلابهای ناگهانی نیز از جمله عواملی بودهاند که روند رساندن کمکها را مختل کردهاند.