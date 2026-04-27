اعلام دولتی بودن زمین ها ؛ نگرانی ساکنان شهرک های امید سبز و عمرگلستان

آنها همچنان می گویند که در عین حال برایشان اطلاع داده شده که روندی برای تثبیت ملکیت و حل این موضوع در جریان است.

طبعاً همه سراسیمه و نگران می شوند

یک باشنده شهرک امید سبز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود دوشنبه ۷ ثور به رادیو آزادی گفت:

«طبعاً دیگر جای که یک نفر فرض مثال خانه جور کرده باشد مصرف کرده باشد و در آن چندین سال زندگی کرده باشد که این گپ واضح است که خبر شود که این ساحۀ دولتی است و آن را دولت اگر از پیش آن بگیرد، ،باز طبعاً همه سراسیمه و نگران می شوند،اما قرار شنیدگی این پروسه جریان دارد که همین شهرک اول تثبیت می شود که همین ملکیت دولت است، بعد مطابق نرخ روز فقط پنج فیصدش را تحویل برای شان میدهد، تحویلی می کنند و پس دوباره ملکیت به اسم خود آنان می شود.»

یک باشندۀ دیگر شهرک امید سبز مشهور به شهرک حاجی نبی، نیز در پیامی به رادیو آزادی نوشته که تا کنون فقط دولتی بودن زمین اعلام شده و جزئیات بیشتر روشن نیست، به گفته او برای آنان اطمینان داده شده که حق ‌شان ضایع نمی‌شود.

برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان به تماس های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد؛اما این وزارت اعلام کرده که بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین «شهرک امید سبز» در غرب شهر کابل دولتی تثبیت شده است.

در اعلامیه ای که وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه ۶ ثور منتشر کرده آمده که محکمۀ اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شدۀ آنان،این فیصله را صادر کرده است.

در ادامه آمده که این محکمه پس از بررسی همه اسناد ، فیصله کرده که کل زمین که در نواحی ششم و سیزدهم شهر کابل موقعیت دارد به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده سپرده شود.

بر اساس برخی گزارش ها مالک شهرک امید سبز در غرب شهر کابل حاجی نبی ، برادر محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری سابق افغانستان است.

از سوی هم برخی باشنده گان شهرک رهایشی عمرگلستان می گویند که حدود چهار روز قبل ابتدا مسئولان شاروالی کابل در کنترل طالبان و سپس نماینده گان وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان به آنان ابلاغ کرده اند که زمین این شهرک دولتی تثبیت شده است.

چطور پریشانی وجود نداشته باشد،سرنوشت شهرک هم معلوم نیست

یک باشنده این شهرک که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه ۷ ثور به رادیو آزادی گفت :

«خبر دادند،نگفتند که آنجا را تخلیه کنید ؛ ما را خبر داد که سر از امروز این زمین امارتی است، ما از یک شخصی خریده ایم ،به ما ده روز وقت داد که ما خبر باشیم یعنی خبر داد به ما ابلاغیه داد. اول شاروالی گفت که به ما تعلق دارد ولی بعد نماینده شهرسازی آمد که به ما تعلق دارد. این زمین‌ها را ما از نفر قانونی خریدیم حالا غیر قانونی برآمد،پس چطور پریشانی وجود نداشته باشد،سرنوشت شهرک هم معلوم نیست.»

بر اساس معلومات برخی باشنده های شهرک رهایشی عمرگلستان این شهرک در هشت بلاک رهایشی با حدود ۸۰۰ آپارتمان حدود یازده سال پیش در مساحت یازده جریب زمین در ناحیه نهم شهر کابل اعمار شده است.

برخی باشنده های این شهرک پیش از این در صحبت با برخی رسانه های داخلی گفته اند با آنکه برای خرید خانه به طور قانونی پول پرداخته اند،اما مدعی شده اند که در حال حاضر خانه های شان مهرو لاک شده است .

آنان از حکومت طالبان خواسته اند تا موضوع غصب زمین و ساخت و ساز و خرید آن از سوی مالکان فعلی آن را تفکیک کند.

وزارت عدلیه حکومت طالبان نزدیک به سه هفته قبل اعلام کرد که محکمه اختصاصی زون مرکز آنان پس از بررسی اسناد، حکم داد که حدود ۱۱ هزار جریب زمین در شهرک عمر گلستانِ مکروریان سوم کابل، ملکیت دولت است.

این وزارت افزوده که این پرونده پیشتر از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طبق قانون به این محکمه ارجاع شده بود.

در همین حال شاروالی تحت کنترول طالبان در کابل گفته که بر اساس فیصلهٔ محکمهٔ اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده، حدود ۱۰.۹۹۴ جریب زمین مربوط به شهرک «عمر گلستان» واقع در ناحیهٔ نهم شهر کابل، به‌حیث ملکیت دولتی تثبیت و به این اداره تسلیم داده شد.

در اعلامیه ای این اداره به تاریخ ۵ ثور به نقل از مولوی محمدالله «منصور» رئیس امور حقوقی شاروالی کابل و عضو کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده، آمده که «روند تطبیق این فیصله توسط هیئت تخنیکی متشکل از نمایندگان ادارات ذیربط انجام شده است.»

او افزوده که این هیئت پس از حضور در ساحه و طی مراحل قانونی، زمین متذکره را از نزد متصرفین، با حضور وکلای مدافع آنان، تسلیم گرفته و به شاروالی کابل واگذار کرده است.

حکومت طالبان پیش از این نیز در چند سال گذشته در برخی ولایت ها زمین ها و شهرک های را که مربوط ملکیت دولت خوانده ،استرداد کرده است.

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده حکومت طالبان یک سال قبل گفت که از آغاز فعالیت این کمیسیون، ۴۹.۷ میلیون جریب زمین غضب شده شناسایی، ۳.۹ میلیون جریب آن استرداد و در مورد ده‌ها قضیه در این زمینه تصمیم گرفته شده است.

این کمیسیون در یک نشست گفت که تنها در کابل ۶۶ هزار جریب زمین غصب شده، استرداد شده است.

حدود شش ماه پیش نیز وزارت عدلیه حکومت طالبان گفت که محکمۀ اختصاصی رسیده‌گی به قضایای زمین‌های غصب‌شدۀ زون مرکزی، بیش از ۱۸ جریب زمین در فاز اول و دوم «شهرک آریا» در مربوطات ناحیۀ دهم شهر کابل را دولتی تثبیت کرده‌است.



