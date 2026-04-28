یوناما: درحملات کنر غیرنظامیان کشته و زخمی شدند

حاجی گل داد، باشنده ولسوالی سرکانو ولایت کنر، میگوید که در حمله راکتی روز دوشنبه، ۷ ثور زخمی شده و اکنون در شفاخانه تحت درمان است.
او که حدود ۶۵ سال سن دارد، روز سهشنبه، ۸ ثور به رادیو آزادی گفت:
«وضو میگرفتم که مرمیها آمد، تمام قریه هدف قرار گرفت، با من اولادهایم هم بودند، خدا آنها را حفظ کرد، اما من زخمی شدم، بعد که وضعیت کمی عادی شد، مرا به شفاخانه انتقال دادند.»
این در حالی است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته که کشته و زخمی شدن ده ها فرد ملکی را مستند کرده که از اثر حملات پس از چاشت روز دوشنبه در بخش هایی از اسعد آباد، از جمله یک پوهنتون در شرق افغانستان وارد شده است.
این نهاد روز سه شنبه ۸ ثور در بیانیهای در صفحه فیسبوکش با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و متضررین این رویداد افزوده که بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه، از افراد ملکی و اماکن عمومی بشمول مراکز آموزشی باید همیشه حفاظت صورت گیرد.
(یوناما) درباره چگونگی این حملات جزئیات نداده و به عاملان آن اشاره نکرده است، اما حکومت طالبان گفته که پاکستان بر مرکز کنر و شماری از ولسوالیها حملات هوایی و راکتی انجام داده است.
به گفته مقامهای محلی طالبان، این حملات بر مرکز اسعدآباد، ولسوالیهای مروره، سرکانو و دانگام و همچنان پوهنتون سید جمالالدین افغان صورت گرفته که در نتیجه آن دهها غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند.
نجیبالله حنیف، رییس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر ، به رادیو آزادی گفته که در این حملات، بشمول استادان و محصلان پوهنتون کنر، ۷ تن کشته و ۸۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
اما یک منبع صحی در این ولایت به شرط افشا نشدن نامش گفته که شمار کشتهشدگان به ۸ تن و از زخمیها به ۹۷ تن افزایش یافته است.
وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز گفته که در این حمله ۳۰ استاد و محصل پوهنتون سید جمال الدین افغان در کنر زخمی شدهاند و به ساختمان پوهنتون آسیب رسیده است.
پاکستان این گزارشها را رد کرده و آن را «دروغ آشکار» خوانده است.
شماری از محصلان گفتهاند که هنگام درس در صنف بودند که دو حمله هوایی پیدرپی بر آنان صورت گرفت.
عطاالله یکی از محصلان این پوهنتون گفت:
«ما در صنف مصروف درس بودیم که نخستین حمله صورت گرفت، محصلان فرار کردند و فضای ترس و وحشت ایجاد شد، محصلان و استادان زخمی شدند، ما که آنان را بیرون کردیم دوباره بمبارد شد که در نتیجه آن به ساختمان پوهنتون نیز آسیب بزرگ وارد شد.»
شماری از باشندگان اسعدآباد میگویند که هرچند وضعیت تا حدی عادی شده، اما ترس و نگرانی در میان مردم همچنان باقی است.
یکی از باشندگان اسعدآباد به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا روز سه شنبه ۸ ثور به رادیو آزادی گفت:
«فعلاً وضعیت در اسعدآباد عادی است، اما مردم بسیار ترسیدهاند و هر لحظه خطر بمباران و حملات راکتی وجود دارد. بیشتر دکانها بسته است و بسیاری از مردم از خانهها بیرون نشدهاند. خیلیها خانوادههای خود را به جلالآباد منتقل کردهاند. دیروز یک روز بسیار بد بود، پوهنتون هدف قرار گرفت، افراد ملکی شهید شدند، محصلان و استادان آسیب دیدند و ما نمیدانیم در نهایت چه خواهد شد؟»
این حملات هوایی و توپخانه ای اخیر در ولایت کنر در شرایطی صورت گرفته که پس از آتشبس عید فطر در اوایل ماه اپریل، در جریان گفتوگوهای صلح میان هیئتهای طالبان و پاکستان در شهر اورومچی چین، بر کاهش تنشها تأکید شده بود.
هرچند بهگونه رسمی هیچ توافقی برای تمدید آتشبس اعلام نشد، اما در حدود هفت هفته گذشته گزارشی از درگیریهای گسترده در امتداد خط دیورند منتشر نشده بود.
این حملات که حکومت طالبان آن را به پاکستان نسبت داده در داخل و خارج کشور بهگونه گسترده محکوم شده است.
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، از سازمان ملل متحد خواسته تا در این مورد تحقیق کند.
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، نیز در صفحه ایکس خود این حملات را «وحشیانه» خوانده است.
از ۲۶ فبروری سال جاری، تنشها میان افغانستان تحت اداره طالبان و پاکستان افزایش یافته که در نتیجه آن در امتداد خط دیورند درگیریهای گسترده رخ داده و پاکستان همچنین در ولایتهای مختلف از جمله کابل حملات هوایی انجام داده است.
حکومت طالبان اخیرا ادعا کرده که از ۲۲ فبروری به اینسو، در حملات هوایی و زمینی پاکستان، ۷۶۱ غیرنظامی افغان کشته، ۶۲۲ تن زخمی و بیش از ۲۷ هزار خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدهاند.
اسلامآباد ادعا میکند که حکومت طالبان در افغانستان از تحریک طالبان پاکستان حمایت میکند، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده اند.
در گزارش اخیر سازمان ملل متحد نیز آمده که پاکستان تاکنون هیچ مدرکی ارائه نکرده است که نشان دهد طالبان پاکستانی به دستور حکومت طالبان در پاکستان حملات انجام میدهند.