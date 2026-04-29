آرزوی هر دختر ورزشکار این است که روزی بیرق افغانستان را در میدان مسابقه بلند ببیند
این دختران فوتبالیست که اکنون در داخل افغانستان از ورزش محروم اند، میگویند این تصمیم میتواند صدای زنان ورزشکار افغان را دوباره به جهان برساند.
یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
"آرزوی هر دختر ورزشکار این است که روزی بیرق افغانستان را در میدان مسابقه بلند ببیند. امیدوارم این تصمیم آغاز راهی باشد که زنان دوباره بتوانند آزادانه ورزش کنند."
یک بازیکن دیگر فوتبال که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که در کنار چنین اقداماتی باید به زنان فوتبالیست افغان که هنوز در داخل افغانستان هستند نیز توجه شود:
"من واقعاً هم خوشحال میشوم و هم بسیار درد میکشم، چون ما بسیار زحمت کشیدیم و زیاد تلاش کردیم. درد ما این است که چرا در افغانستان ماندیم. به ما نیز باید توجه شود و از این وضعیت نجات پیدا کنیم، تا به عشق خود که فوتبال و ورزش است برسیم و بار دیگر در میدانها شرکت کنیم."
امیدواری این دختران فوتبالیست برای بازگشت تیم دختران افغان به میادین جهانی فوتبال پس از آن است که تیم فوتبال زنان مهاجر افغان مجوز فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) برای حضور در رقابتهای بینالمللی را بهدست آورد.
این فدراسیون روز چهارشنبه «۲۹ اپریل» با نشر اعلامیهی در وبسایت خود گفت که شورای این نهاد تعدیلی مهمی را در این مورد در مقررات فیفا تصویب کردهاست.
این تعدیل به بازیکنان زن افغان، بهشمول اعضای تیم «زنان افغان متحد (افغان وومن یونایتد)» که از سوی فیفا تمویل و حمایت میشود، اجازه میدهد در چارچوب رقابتهای فیفا، در مسابقات رسمی بینالمللی از کشورشان نمایندهگی کنند.
فیفا گفته است که هدف از این اقدام آن است که بازیکنان به دلیل شرایط خارج از کنترولشان از فوتبال بینالمللی محروم نشوند؛ اقدامیکه بهگفته این نهاد، با اصول جهانی بودن، شمولیت و عدم تبعیض همخوانی دارد.
درد ما این است که چرا در افغانستان ماندیم. به ما نیز باید توجه شود
بهگفته فیفا، هرچند این تعدیل فوراً نافذ شده، اما اکنون این نهاد روندهای اداری و آمادهگیهای لازم، از جمله ثبت تیم و ایجاد ساختار عملیاتی و ورزشی را رهبری خواهد کرد.
بیش از ۸۰ بازیکن مهاجر افغان در حال حاضر در استرالیا، ایالات متحده و اروپا پراکندهاند.
خواستیم در مورد این تصمیم با بازیکنان تیم «زنان افغان متحد» یا «افغان وومن یونایتد» صحبت کنیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم.
اخیراً دو کمپ تمرینی برای این بازیکنان برگزار شده که یکی در انگلستان و دیگری در استرالیا بوده است. کمپ تمرینی بعدی آنان نیز از اول تا نهم جون در نیوزیلند برگزار خواهد شد و در آنجا فرصت بازی در مقابل جزایر کوک را خواهند داشت.
بر اساس معلومات فیفا، هرچند برای تیم فوتبال دختران مهاجر افغان دیر شده است که برای جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۲۷ در برازیل رقابتهای انتخابی را آغاز کند، اما میتواند در مرحله انتخابی بازیهای المپیک ۲۰۲۸ در لاسآنجلس شرکت کند.
در اعلامیه فیفا به نقل از جیانی اینفانتینو، رئیس این فدراسیون آمده است که "ما به این سفر زیبایی که توسط افغان وومن یونایتد آغاز شده افتخار میکنیم و با این ابتکار میخواهیم برای آنان و همچنان برای سایر فدراسیونهای عضو فیفا که شاید نتوانند تیم ملی یا نمایندهی برای رقابتهای فیفا ثبت کنند، زمینه گام بعدی را با هماهنگی کنفدراسیون مربوطه فراهم سازیم".
کارشناسان بخش فوتبال نیز می گویند که مجوز فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) برای حضور تیم پناهجوی زنان افغان در رقابتهای بینالمللی یک اقدام نیک و مثبت است.
این میتواند زنان و دختران را تشویق به این کند که به ورزش خود ادامه بدهندطارق مجیدی
طارق مجیدی، یکی از بازیکنان فوتبال در اتریش، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"این میتواند زمینه رشد استعدادهای ورزشی شود و زنان و دختران را تشویق به این کند که به ورزش خود ادامه بدهند و امیدوار باشند که راهها برای ظاهر شدن در میادین بینالمللی ورزش برایشان باز است و اینکه اینها میدرخشند و به نام افغانستان در میدانهای بین المللی حضور پیدا میکنند، این خودش خیلی امیدوار کننده و جای شکران است."
قابل ذکر است که پیش از این، تیم فوتبال دختران مهاجر افغان (افغان وومن یونایتد) در رقابتهای تحت نام «فیفا متحد میکند؛ سلسله مسابقات زنان» در ماه اکتوبر سال گذشته میلادی در مراکش اشتراک کرده بودند که تیمهای چاد، لیبیا و تونس نیز در آن حضور داشتند.
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در ماه می سال جاری میلادی، تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد و بودجه مالی و عملیاتی این تیم را تأمین نمود، با این حال این تیم به نمایندهگی رسمی از افغانستان به رسمیت شناخته نشده بود.
این تیم از میان دختران پناهنده افغان در کشورهای مختلف شکل گرفته است، دخترانیکه پس از بازگشت طالبان در اگست ۲۰۲۱، به بیرون از کشور پناه بردند و برای زنده نگهداشتن نام افغانستان در میدانهای ورزشی تلاش کردند.
با بازگشت طالبان به قدرت، ورزش زنان در افغانستان بهگونه کامل متوقف شد و دختران و زنان از ورزش، شرکت در رقابتهای ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاهها منع شدند.
این ممنوعیت با واکنشهای گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبهرو شده و مدافعان حقوق بشر آن را نقض آشکار حقوق زنان خواندهاند.