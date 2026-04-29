فیفا: تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید اجازه حضور در مسابقات رسمی را یافت

آرشیف
آرشیف

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اعلام کرده است که به تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید اجازه خواهد داد در رقابت‌های رسمی بین المللی شرکت کنند.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، روز سه‌شنبه ۸ ثور اعلام کرد که فدراسیون فیفا با تصویب یک تغییر در مقررات خود زمینه را برای تیم فوتبال زنان افغانستان مساعد ساخته که بتواند به نمایندگی از کشور خود در رقابت‌های بین‌المللی بازی کند و فیفا از اعضای این تیم حمایت خواهد کرد.

فیفا می‌گوید این یک تصمیم تاریخی است و هدف آن این است که اطمینان حاصل شود بازیکنانی که به دلیل شرایط خاص خارج از کنترل‌شان نمی‌توانند بازی کنند، از رقابت‌های بین‌المللی محروم نشوند.

تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در هیچ مسابقه رسمی بین المللی هنوز شرکت نکرده است.

بر اساس مقررات فیفا، پیش از این، این تیم باید از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان که تحت اداره طالبان است، معرفی می‌شد.

پس از پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، پس از برگشت طالبان به قدرت، در کنار محدودیت‌های دیگر، زنان از ورزش هم منع شدند.

این محدودیت ها باعث شد که شماری زیادی از ورزشکاران زن، افغانستان را ترک کردند.

وزارت انرژی قزاقستان: خروج از اوپک در حال حاضر در دستور کار نیست

Kazakhstan -- Map, no flag, undated
Kazakhstan -- Map, no flag, undated

وزارت انرژی قزاقستان چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که این کشور در حال حاضر به خروج از سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک) غور نمی‌کند.

این کشور آسیای میانه یک روز پس از آن، این اظهارات را مطرح کرد که امارات متحدهٔ عربی گفته بود در میان بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، احتمال خروج از اوپک را بررسی می‌کند.

اوپک در سال ۱۹۶۰ توسط عربستان سعودی، ایران، کویت، عراق و ونزوئلا در بغداد تأسیس شد و اکنون شمار اعضای آن، به شمول امارات متحدهٔ عربی، به دوازده کشور می‌رسد.

حکومت طالبان شارژدافیر پاکستان در کابل را احضار کرد

امیرخان متقی با شارژدافیر پاکستان(آرشیف)
امیرخان متقی با شارژدافیر پاکستان(آرشیف)

حکومت طالبان می گوید که شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار نمود و در رابطه به حملات اخیر نیروهای پاکستانی بر اهداف ملکی و تأسیسات عامه در امتداد خط دیورند، از جمله پوهنتون ولایت کنر، یادداشت اعتراضی را به او تسلیم کرده است.

حافظ ضیا احمد تکل مسئول اطلاعات و روابط عامۀ وزارت امور خارجۀ طالبان، روز سه شنبه(۸ ثور) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که این وزارت، حملات پاکستان بر افراد ملکی را به‌شدت محکوم کرده، آن را نقض تمامیت ارضی افغانستان و مغایر با اصول بین‌المللی و یک اقدام تحریک‌آمیز می‌داند.

ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز روز سه شنبه در شبکۀ اکس نوشته که افراد ملکی همواره باید محافظت شوند. او روی نیاز بررسی‌های فوری، مستقل و همه‌جانبه در مورد رویدادهای اخیر و قبلی شده است

این در حالی است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه شنبه گفت که در نتیجۀ حملات بعد از ظهر دوشنبه، کشته و زخمی شدن ده ها فرد ملکی و خسارات در بخش هایی از شهر اسعد آباد، مرکز ولایت کنر از جمله پوهنتون سید جمال الدین را مستند ساخته است.

وزارت معادن و پترولیم طالبان: ۱۲ چاه نفت در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» حفر شده است

یک چاه نفت که تازه افتتاح شده است
یک چاه نفت که تازه افتتاح شده است

وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گویدکه پس از سه سال تحقیقات در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» ۱۲ چاه نفت حفر شده است.

این وزارت با نشر ویدیویی، روز سه شنبه(۸ ثور) در اعلامیۀ‌ ادعا کرد که از جملۀ این ۱۲ چاه، عملاً استخراج نفت از پنج آن آغاز شده و سایر چاه‌ها نیز به‌زودی برای استخراج آماده خواهند شد.

روند استخراج این چاه های نفت توسط ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان افتتاح شد.

اما وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نگفته که بطور دقیق حوزۀ نفتی «دریای زمرد» در شمال افغانستان شامل کدام مناطق است و استخراج از این چاه های نفت توسط کی و به چه پیمانه صورت می گیرد.

این ادعا در حالی صورت گرفته که در زمینۀ عقد قرار داده‌های استخراج معادن از سوی حکومت طالبان در افغانستان شفافیت وجود ندارد و بر اساس گزارش ها استخراج از معادن افغانستان به گونۀ غیر مسلکی و بی رویه صورت می گیرد.

چارلز پادشاه بریتانیا، با رئیس جمهور ترمپ ملاقات کرد

چارلز پادشاه بریتانیا، همراه دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا؛ سه‌شنبه ۸ ثور، ۲۰۲۶
چارلز پادشاه بریتانیا، همراه دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا؛ سه‌شنبه ۸ ثور، ۲۰۲۶

چارلز پادشاه بریتانیا، روز سه‌شنبه(۸ ثور)  با دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکاملاقات کرد. این دیدار بخشی از سفر دولتی است که هدف آن تأکید بر وحدت میان این دو متحد دیرینه، با وجود اختلافات عمیق درمورد جنگ ایران، خوانده شده است.

در حالی که صدها مهمان در چمن جنوبی قصر سفید ایستاده بودند و توپ‌های تشریفاتی فیر شد، سرود ملی ایالات متحدۀ امریکا نواخته ‌شد، چارلز و ملکه کامیلا از سوی رئیس‌جمهور ترمپ و بانوی نخست ملانیا ترمپ، استقبال شدند.

براساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ به جمع حاضران گفت:«این چه روز زیبای بریتانیایی است»، او در سخنان خود، پادشاه بریتانیا را «مردی بسیار شیک و باوقار» توصیف کرد و به شوخی گفت که مادرش به «چارلز علاقه‌مند بود».

این زوج سلطنتی بریتانیا در یک سفر دولتی چهارروزه در امریکا هستند که هدف آن برجسته ساختن روابطی است که میان بریتانیا و مستعمرۀ سابق‌اش طی ۲۵۰ سال پس از استقلال امریکا شکل گرفته است؛ رابطه‌ای که در دهه‌های اخیر به نام «رابطه ویژه» شناخته می‌شود.

مقامات امریکایی می گویند یک قاچاق‌بر بزرگ مواد مخدر را دستگیر کرده‌اند

بسته های کوکائین(آرشیف)
بسته های کوکائین(آرشیف)

مقامات امریکایی اوجنیو مولینا-لوپز یک قاچاق‌بر بزرگ مواد مخدر گواتیمالایی را دستگیر کرده‌اند.

مولینا-لوپز متهم است که رهبری گروه «لاس اویستاس» را بر عهده داشت؛ گروهی که کوکائین را از امریکای جنوبی به کارتل‌های مکسیکویی، انتقال می‌داده است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، اداره سارنوالی جنوب کالیفورنیا در یک اعلامیه گفته که مولینا-لوپز در شهر سان‌دیگو در این ایالت دستگیر شده است.

اوجنیو مولینا-لوپز ۶۱ ساله که به نام «دون داریو» نیز شناخته می‌شود، با اتهام توطئه واردات و توزیع کوکائین روبه‌رو است و ممکن است به حبس ابد محکوم شود. او در یک محکمۀ فدرال خود را بی‌گناه خوانده است.

گفته می‌شود بخش بزرگی از کوکائین واردشده به امریکا از مسیر امریکای مرکزی و مکسیکو عبور می‌کند.

عراقچی از حمایت روسیه از دیپلماسی قدردانی کرد

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در سن‌پترزبورگ ملاقات کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در سن‌پترزبورگ ملاقات کرد.

عباس عراقچی وزیر ایران پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سن‌پترزبورگ، ضمن استقبال از حمایت مسکو از دیپلماسی، روابط مستحکم دو کشور را ستود.

عراقچی روز دوشنبه (۷ ثور) با پوتین دیدار کرد.

وزیر خارجۀ ایران تأکید کرد که تحولات اخیر، عمق شراکت راهبردی دو کشور را نشان داده‌اند.

روسیه برای بازگرداندن آرامش به شرق میانه ، آمادگی اش را برای میانجی‌گری بین ایران و امریکا اعلام کرده است. مسکو حملات امریکا و اسرائیل به ایران را به‌شدت محکوم کرده است.

مسکو در عین حال بارها پیشنهاد داده که برای کاستن از تنش‌ها، یورانیوم غنی‌سازی‌شدۀ ایران را دریافت و ذخیره کند؛ پیشنهادی که از سوی امریکا رد شده است.

یوناما: کشته یا زخمی شده ده‌ها غیرنظامی را در حملات هوایی در اسعدآباد مستند کرده است

دفترهیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، می گوید که کشته یا زخمی شدن دها غیرنظامی را در حملات هوایی به مناطقی از جمله به یک پوهنتون در اسعدآباد مستند کرده است.

یوناما در ایکس امروز سه‌شنبه ( ۸ ثور) نوشت که طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی از جمله مراکز آموزشی باید همیشه محافظت شوند.

این نهاد به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و برای زخمیان آرزوی بهبودی سریع کرده است.

از سوی دیگر ، ریچارد بنیت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در پستی در ایکس گفته است که غیرنظامیان باید همیشه محافظت شوند و عاملان پاسخگو قرار گیرند.

او افزوده است که تحقیقات سریع، مستقل و کامل در مورد رویداد های اخیر ضروری است.

پیش از این ، مقام های طالبان ادعا کرده بودند که پاکستان روز دوشنبه به بخش های از شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر حملات هوایی انجام داده است.

یک منبع طالبان در کنر که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این حملات دستکم ۷ تن کشته و ۷۸ تن دیگر زخمی شده اند.

وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان ، گزارش‌ها دربارۀ حملۀ این کشور به پوهنتون سید جمال‌الدین افغانی و مناطق مسکونی در اسعدآباد را رد کرده و ادعای طالبان را «دروغ آشکار» خوانده است.

یونیسف: افغانستان با خطر از دست دادن بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند زن روبه‌رو است

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف، می‌گوید که با ادامۀ ممنوعیت آموزش و کار زنان از سوی طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن مواجه خواهد شد.

این نهاد امروز سه‌شنبه (۸ ثور ) در گزارشی به این موضوع اشاره کرده است.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف از طالبان خواسته است که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند.

او در عین حال از جامعۀ بین‌المللی خواسته که به حمایت از حقوق دختران برای یادگیری متعهد بماند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون ها را به روی دختران و زنان بسته کردند.

این گروه در ادامۀ وضع محدودیت ها بر زنان در قوس سال ۱۴۰۳ مانع رفتن دختران و زنان به انستیتوت‌های طبی شد.

یک مقام امریکایی: ترمپ از پیشنهاد تازۀ ایران خشنود نیست

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده

یک مقام امریکایی از نارضایتی دونالد ترمپ نسبت به پیشنهاد تازۀ ایران خبر داد.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، این مقام امریکایی که خواست هویتش محفوظ بماند گفته است که دلیل نارضایتی رئیس‌جمهور ایالات متحده، «نپرداختن طرح پیشنهادی ایران به برنامۀ هسته‌ای این کشور» بوده است.

پیشتر سخنگوی قصر سفید تأیید کرده بود که دونالد ترمپ و مشاورانش، طرح پیشنهادی ایران را بررسی کرده‌اند.

روز دوشنبه برخی مقام‌های ایرانی و منطقه‌ای ادعا کرده بودند که طرح جدید ایران، بازگشایی فوری تنگۀ هرمز، در مقابل تعویق گفت‌وگوهای هسته‌ای تا پایان جنگ، و برچیده‌شدن محاصرۀ دریایی بنادر ایران را شامل می‌شود.

ترمپ هشدار داده بود که هیچ پیشنهادی که مشخصاً متضمن کنار گذاشته‌شدن برنامۀ هسته‌ای ایران نباشد را نخواهد پذیرفت.

در همین حال منابع پاکستانی اصرار دارند که تلاش‌ها برای میانجی‌گری بین تهران و واشنگتن بی‌وقفه ادامه دارد.

از سوی دیگر، از روز شنبه که دونالد ترمپ برنامۀ سفر استیو ویتکاف نمایندۀ ویژه‌اش و جرد کوشنر دامادش به پاکستان برای دیدار با مقام‌های ایرانی را لغو کرد، از میزان امیدواری‌ها نسبت به از سرگرفته‌شدن مذاکرات صلح کاسته شده است.

