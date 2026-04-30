ترمپ: ایران در برابر محاصره بحری باید شکست را بپذیرد و تسلیم شود.

او که در قصر سفید و در دیدار با فضانوردان مأموریت "آرتمیس ۲" با خبرنگاران صحبت میکرد، در پاسخ به این سوال که تا چه مدت آمادگی حفظ این محاصره را دارد، گفت: "این محاصره یک اقدام فوقالعاده هوشمندانه است."
حالا آنها باید شکست را بپذیرند و بگویند تسلیم میشویم.ترمپ
او بار دیگر با اشاره به نابودی ظرفیتهای نظامی ایران شامل از بین رفتن نیروی بحری و نیروی هوایی ایران گفت: "حالا آنها باید شکست را بپذیرند و بگویند "تسلیم میشویم." تنها کاری که باید انجام دهند، همین است."
این درحالیست که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز پنجشنبه، ۱۰ ثور گفت محاصره بحری بنادر ایران توسط امریکا مغایر با منافع کشورهای منطقه است و شکست خواهد خورد.
پزشکیان در پیام مکتوبی که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت او، آن را در نشست "روز ملی خلیج فارس" خواند، گفت امنیت خلیج فارس "تنها در پرتو همکاری جمعی و احترام متقابل به حاکمیت کشورهای ساحلی آن معنا مییابد."
او در ادامه تأکید کرد "هرگونه تلاش برای اعمال محاصره و محدودیت بحری آن مغایر با قوانین بینالمللی و علیه منافع ملتهای منطقه و صلح و ثبات جهانی بوده و محکوم به شکست است."
ارتش ایالات متحده از ۲۴ حمل، پس از آنکه مذاکرات ایران و امریکا در اسلامآباد، پایتخت پاکستان به بنبست خورد، محاصره بحری ایران را به دستور دونالد ترمپ آغاز کرد. در مقابل، ایران نیز که تنگه هرمز را از آغاز جنگ در نهم حوت ۱۴۰۴ مسدود کرده بود، همچنان این تنگه را بهشدت کنترل میکند.
بسته ماندن تنگه هرمز جریان انتقال نفت و گاز را مختل کرده و سبب افزایش بهای آن در بازارهای جهانی شده است..
قیمت نفت، پس از آنکه رئیسجمهور امریکا خبر داد محاصره بحری ایران تا زمان رسیدن به توافق میتواند ادامه یابد، در جهشی کمسابقهای به ۱۲۶ دالر در هر بشکه رسید.
فاتح بیرول، مدیرکل ادارۀ بینالمللی انرژی، روز پنجشنبه تأیید کرد که به اعتقاد او بحران پیشآمده در پی جنگ ایران "بزرگترین بحران انرژی تاریخ" است.
او که در نشستی در پاریس سخنرانی داشت گفت: "بازار نفت و بازار گاز در حال حاضر با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم میکنند. آخرین بار که چک کردم قیمت نفت بالای ۱۲۰ دالر بود، و این فشار فراوان بر بسیاری از کشورها میگذارد."
فاتح بیرول در ادامه هشدار داد که جهان "اکنون با چالش اقتصادی و انرژی عمده روبهروست."
این درحالیست که دور نخست مذاکرات میان ایران و امریکا بدون نتیجه پایان یافت.
دونالد ترمپ، رئیس ایالات متحده دربارۀ مذاکرات با ایران نیز گفت: "آنها راه درازی را پیمودهاند؛ مسئله این است که آیا به اندازۀ کافی پیش خواهند آمد یا نه. هرگز توافقی در کار نخواهد بود، مگر آنکه بپذیرند که هیچ سلاح هستهای در کار نباشد."