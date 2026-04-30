او در نشست خبری روز پنجشنبه ( ۱۰ثور) در کابل ، خواستار بازگشت طالبان و پاکستان به گفت‌وگو و دیپلوماسی شد.

«این سفر به طور خاص بر روابط بین افغانستان و پاکستان متمرکز بود. من بازگشت به گفت‌وگو و دیپلماسی را تشویق کردم. میخواهم مراتب تسلیت خود را به خاطر تلفات غیرنظامیان در درگیری ها ابراز کنم. دو طرف را ترغیب می کنم که اقداماتی را باید انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که دیگر هیچ تلفات غیرنظامی، چه از طریق تروریسم و چه از طریق اقدام نظامی، رخ ندهد.»

آقای لیندسی همچنان گفت که ادامۀ تنش‌ها می‌تواند وضعیت منطقه را پیچیده‌تر ساخته و بر دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه اثر منفی بگذارد.

او بر بازگشایی گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان تاکید کرد.

این دیپلومات بریتانیایی در جریان سفر به کابل با ملاعبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجۀ این گروه دیدار کرده است.

درگیری‌ها وضعیت بشری در شرق افغانستان را وخیم‌تر کرده است

در همین حال ، دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد ،اوچا، اعلام کرده که درگیری‌های اخیر میان طالبان و پاکستان وضعیت بشری در شرق افغانستان را وخیم‌تر کرده است.

بر اساس گزارش اوچا، حملات هوایی و گلوله‌باران در ۲۷ اپریل بر اسعدآباد مرکز ولایت کنر ، دست‌کم هفت کشته و نزدیک به ۷۹ زخمی برجای گذاشته که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند.

حکومت طالبان روز دوشنبه گفت که پاکستان به چندین منطقه، از جمله یک پوهنتون در کنر حملات هوایی و راکتی انجام داده است.

وزارت اطلاعات پاکستان، حمله به پوهنتون سید جمال‌الدین افغانی در کنر را رد کرده است.

هیئت های طالبان و پاکستان به هدف کاهش تنش ها در ماه حمل در شهر ارومچی چین گفتگو کردند.

بر اساس گزارش ها ، دو جانب توافق کردند که از تشدید درگیری‌ها خودداری کرده و «راه‌حل جامع» را بررسی کنند.

در همین حال در یک نشست غیر رسمی در شهر استانبول ترکیه در بارۀ حل اختلافات و پایان تنش ها بین دو طرف بحث شده است.

بنیاد موسوم به حقوق بشر و آزادی ها در ترکیه روز پنجشنبه گفت که برخی از مقام های سابق حکومتی ، کارشناسان و شماری از چهره های دیگر در نشست تبادل نظر کردند.

بر اساس گزارش ها ، در این نشست از جانب افغانستان جعفرمهدوی عضو پیشین ولسی جرگه، عاطف مشعل سفیر پیشین افغانستان در پاکستان، غنچه‌گل ارمان دیپلمات‌ پیشین افغان و عبیدالله بهیر استاد پوهنتون حضور داشتند.

از جانب پاکستان آصف درانی نمایندۀ پیشین این کشور برای افغانستان ، مشاهد حسین سید تحلیلگر معروف و حامد میر روزنامه نگار و تحلیلگر پاکستانی اشتراک کرده بودند.