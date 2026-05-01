یک پناه‌جوی افغان در جرمنی می‌گوید حدود دونیم سال قبل به این کشور آمد و شش ماه پیش، درخواست پناهنده‌گی‌اش در این کشور رد شد.

او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز جمعه ۱۱ ثور در صحبت با رادیو آزادی گفت که دستور ترک اتحادیۀ اروپا را دریافت کرده و اکنون در معرض اخراج به افغانستان قرار دارد.

این پناه‌جو بیشتر گفت: " در کمپ مهاجرین در بلاتکلیفی به سر می‌بریم. این انتظار خیلی زجر‌دهنده است. ما به‌خاطر شرایطی‌که در افغانستان حاکم شده بود که امنیت جمعی، اقتصادی و فرهنگی مردم را تحت خطر قرار می‌داد، مهاجر شدیم و این شرایط فعلاً هیچ تغییری نکرده‌است. یکی از نگرانی‌هایم همین است که اگر دوباره به افغانستان برگردیم، چه خواهیم کرد؟"

یک پناه‌جوی دیگر افغان در کمپ پناه‌جویان در جرمنی می‌گوید با وجود این‌که از راه‌های قانونی وارد این کشور شده، اما پس از رد درخواست پناهنده‌گی‌اش اکنون با خطر اخراج روبه‌رو است.

او نیز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

"ما از حکومت می‌خواهیم که به‌جای پالیسی‌های خود، به وضعیت واقعی افغان‌ها توجه کند. شرایط افغانستان برای بازگشت مساعد نیست و چنین تصمیم‌گیری‌ها به زنده‌گی و آینده ما خطرناک است. امیدواریم که به این تصمیم توجه و در آن بازنگری شود."

این تنها جرمنی نیست که پناه‌جویان افغان در آن با خطر اخراج روبه‌رو اند، بلکه شماری از کشورهای دیگر اروپایی نیز در صدد اخراج پناه‌جویان افغان اند که درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان در این کشورها رد شده‌ است.

یک مهاجر دیگر افغان در پولند که نزدیک به یک سال است در یک کمپ بسته به‌سر می‌برد و با خطر اخراج روبه‌رو است، به رادیو آزادی گفت:

"تشویش بسیار زیاد است، همه بچه‌ها استرس دارند، همه جگرخون هستند. به افغانستان رفتن بسیار مشکل است، چون ما در زمان جمهوریت آن‌جا وظیفه داشتیم. اگر طالبان ما را آن‌جا بیبینند، زنده نمی‌مانیم."

این پناه‌جویان افغان در کشورهای اروپایی در حالی با خطر اخراج روبه‌رو هستند که کمیتۀ بین‌المللی نجات (آی آر سی) هشدار داده است که اخراج آنان به افغانستان می‌تواند جان‌شان را به خطر اندازد.

این نهاد در گزارشی‌که روز پنج‌شنبه ۱۰ ثور در وب‌سایت ریلیف سازمان ملل منتشر شد، گفته است که تا اواخر سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۲ هزار افغان دستور ترک اتحادیۀ اروپا را دریافت کرده‌اند.

به‌گفتۀ این کمیته، افغان‌ها اکنون با خطر اخراج از کشورهایی روبه‌رو هستند که هنگام ترک افغانستان از آنان استقبال کرده بودند.

طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۵ افغان‌ها سومین گروه بزرگ پناه‌جویان در اتحادیۀ اروپا بوده‌اند.

در گزارش به نقل از لیزا اوون، رئیس کمیتۀ بین‌المللی نجات در افغانستان، آمده است که "اخراج افغان‌ها به کشوری‌که نزدیک به نیمی از جمعیت آن قادر به تأمین غذای خود نیست، یک سیاست مهاجرتی نیست، بلکه تصمیمی است که می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر اندازد".

کمیتۀ بین‌المللی نجات همچنان هشدار می‌دهد که افغان‌هایی که اخراج می‌شوند، به کشوری بازمی‌گردند که قادر به تأمین امنیت، غذا، خدمات صحی و فرصت‌های معیشتی برای آنان نیست.

به‌گفتۀ این کمیته، ۴۰ درصد جمعیت افغانستان با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بی‌جا شده‌گی ناشی از تغییرات اقلیمی و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و زنان و دختران با موانع سیستماتیک در دسترسی به آموزش، اشتغال و حتی خدمات صحی مواجه اند که افزایش بازگشت کننده‌گان فشار بیشتری بر منابع محدود وارد خواهد کرد.

با وجود نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌گان، از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حدود ۲۰ کشور تلاش‌هایی را برای اخراج افغان‌هایی که در جرایم دخیل شناخته می‌شوند و حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، آغاز کرده‌اند.

همچنان گزارش‌هایی از تماس‌های فنی میان مقام‌های اتحادیه اروپا و حکومت طالبان برای بازگرداندن پناه‌جویان افغان منتشر شده‌است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ حدود یک میلیون درخواست پناهنده‌گی از سوی افغان‌ها دریافت کرده‌اند و افغان‌ها در سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های متقاضی پناهنده‌گی را تشکیل می‌دادند.

این درحالی‌ است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، شمار زیادی از شهروندان این کشور به‌دلیل آن‌چه که آنان بی‌کاری، مشکلات اقتصادی، ناامنی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی عنوان می‌کنند، به کشورهای همسایه و همچنین کشورهای اروپایی مهاجر شده‌اند.