یکشنبه (سوم ماه می) روز جهانی آزادی رسانه ها است.

احمد قریشی ، رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مرکز در ۱۲ ماه گذشته دست‌کم ۱۵۰ مورد رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است.

او افزود:

« هرچند از لحاظ آماری نسبت به یک سال قبل از این ، کاهش قابل ملاحظه را نشان می دهد ؛ اما به لحاظ کیفی و ساختاری نشان دهندۀ ادامۀ یک روند سرکوب ، سانسور و اختناق در کشور است.»

در اعلامیۀ مرکز خبرنگاران افغانستان که روز شنبه منتشر شد آمده است که به‌جز، جان باختن دو کارمند رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان و زخمی شدن یک کارمند دیگر در حمله‌های هوایی منتسب به نظامیان پاکستانی در افغانستان، عامل همه رویدادهای دیگر ، طالبان بوده‌ اند.

بر اساس اعلامیۀ مرکز ، در این مدت، دست‌کم ۱۲۷ مورد تهدید و ۲۰ مورد بازداشت خبرنگاران گزارش شده است.

ریچارد بنت ، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها در مورد وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

«در افغانستان، فضای روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل تقریباً از بین رفته است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، روزنامه‌نگاران با روال فزاینده‌ای از سانسور، ارعاب و دستگیری مواجه بوده‌اند. بسیاری صرفاً به دلیل انجام وظیفۀ خود، یعنی گزارش حقایق، بازداشت شده‌اند. بار دیگر، از مقام های حاکم می‌خواهم که فوراً و بدون قید و شرط همه خبرنگاران بازداشت شده را آزاد کنند.»

بر بنیاد گزارش ها ، در حال حاضر چهار خبرنگار در بازداشت طالبان هستند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارونیم سال گذشته ، محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها اعمال کرده اند.

در این مدت ، ده ها خبرنگار و کارمند رسانه ای بازداشت شدند. طالبان مدعی اند که خبرنگاران به دلیل فعالیت های رسانه ای شان دستگیر نشده اند.

طالبان در ماه می سال ۲۰۲۲ دستور دادند که مجریان زن در رسانه های افغانستان حین اجرای برنامه های تلویزیونی صورت خود را بپوشانند.

طالبان قبلاً گفته بودند که از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی، حمایت می‌کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که «با تجدیدنظر در سیاست‌های عقب‌گرایانه و آزادی تمامی خبرنگاران زندانی، اجازه دهد خبرنگاران از حق آزادی بیان به‌عنوان یک حق بنیادی بهره‌مند شوند و بدون ترس از تهدید، آزارواذیت یا بازداشت به فعالیت‌های خود ادامه دهند.»



