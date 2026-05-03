عمران، یک مهاجر افغان مقیم ایالت خیبرپختونخوا در شهر مردان، میگوید که میخواهد به افغانستان بازگردد، اما توان پرداخت کرایه موتر را ندارد.
او روز یکشنبه، ۱۳ ثور، به رادیو آزادی گفت: «اول خو موتر پیدا نمیشود، اگر هم پیدا شود، کرایهاش آنقدر بلند است که کمتر مهاجری توان پرداخت آن را دارد. ما اکنون میخواهیم برگردیم، کوچ خود را بستهایم، اما موتر نیست. هر موتر که پیدا میشود، ۶ لک روپیه میخواهد. این واقعاً ظلم است. قبلاً یک لاری تا تورخم با ۱ لک یا ۱.۵ لک روپیه میرفت، اما حالا کرایهها بسیار بالا رفته است.»
یک مهاجر افغان دیگر که در منطقه تاجآباد پشاور زندگی میکند و او نیز قصد دارد با خانوادهاش به افغانستان بازگردد، نیز مشکل مشابه را بیان میکند.
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: «مهاجران بیچاره اینجا برای یک لقمه نان شب حیراناند؛ از کجا اینقدر پول بیاورند که به موترها بدهند؟ کرایهها به آسمان رسیده، هیچکس توان پرداخت آن را ندارد. از یکسو بالای ما فشار میآورند که زودتر بروید، و از سوی دیگر موتر پیدا نمیشود. واقعاً نمیدانیم چه کنیم.»
شورای مهاجران افغان در خیبرپختونخوا نیز افزایش کرایههای موترهای باربری را تأیید میکند.
بریالی میاخیل، مسئول این شورا، به رادیو آزادی گفت: «کرایههای موترها بسیار بالا رفته است. موترهایی که قبلاً ۶۰ هزار میگرفتند، اکنون ۲۶۰ هزار میگیرند؛ یعنی حدود دو و نیم برابر افزایش یافته است. در عین حال، به مردم فشار میآورند که زودتر حرکت کنند، بنابراین مردم مجبور میشوند موتر بگیرند و وقت خود را در موترها سپری کنند، زیرا آنان با مردم با بی احترامی و بی عزتی رفتار می کنند.»
او تأکید میکند که حکومت پاکستان باید برای بازگشت مهاجران افغان میکانیزمی ایجاد کند تا آنان بتوانند بهگونه آسان و با هزینه کمتر به کشورشان بازگردند.
به گفته او، با در نظر گرفتن ظرفیت گذرگاه تورخم، باید انتقال مهاجرین تنظیم و مدیریت شود.
به باور آقای میاخیل، عواملی چون تصمیم اخراج اجباری، انتظار طولانی در مسیر تورخم، ماندن شبانهروزی در مراکز پروسس اسناد، و توقف لاریهای خالی در آن سوی تورخم، سبب ایجاد این مشکل شده است.
کمبود موتر وجود دارد و ازدحام بسیار زیاد است. موترهایی که بار میشوند، در پوستهٔ بیگیاری متوقف میمانند
جاوید، مالک یک موتر باربری، نیز به رادیو آزادی گفت: "از یکسو وسایل زیاد بار میشود و از سوی دیگر اجازهٔ عبور به تعداد محدودی داده میشود. کرایهها سه برابر شده و از یکصد و پنجاه هزار به چهارصد تا چهارصد و پنجاه هزار روپیه رسیده است. کمبود موتر وجود دارد و ازدحام بسیار زیاد است. موترهایی که بار میشوند، در پوستهٔ بیگیاری متوقف میمانند. اکنون این ازدحام آنقدر زیاد شده که صف موترها تا حیاتآباد رسیده است."
به گفتهٔ او، در تورخم روزانه تنها به ۸۰ تا ۱۰۰ موتر اجازهٔ عبور داده میشود.
حاجی اقبال، مسئول یک شرکت ترانسپورتی در خیبرپختونخوا، نیز در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی این مشکلات را تأیید کرده است.
در مورد این مشکلات، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداده است؛ اما پیش از این، کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران گفته بود که هزینهٔ انتقال مهاجران از تورخم به مناطق اصلی در داخل افغانستان را پرداخت میکند.
شماری از مهاجران نیز پیش از این گفته بودند که هزینهٔ انتقال از مناطق مختلف پاکستان تا تورخم بر عهدهٔ خودشان است، اما از آنسوی تورخم، حکومت طالبان و ادارهٔ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان این هزینهها را میپردازند.
این در حالی است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان بهگونهٔ فزاینده ادامه دارد و هر روز صدها خانواده از طریق سپین بولدک و چمن وارد افغانستان میشوند.
بر اساس گزارش کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان، تنها در ۱۱ و ۱۲ ثور، نزدیک به دو هزار خانواده که بیش از ۱۱ هزار تن اند به افغانستان بازگشتهاند.