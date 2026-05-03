یونیسف قصد دارد که در سال ۲۰۲۶ میلادی ۱.۳ میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیۀ حاد را در افغانستان درمان کند

این نهاد روز یکشنبه (۱۳ ثور ، ۳ می ) در ایکس نوشت که با حمایت بانک انکشاف آسیایی، درمان این کودکان در سراسر افغانستان انجام می شود.

یونیسف قبلاً گفته بود که با شرکایش در سال ۲۰۲۵ میلادی ، ۶۱۰ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیۀ شدید را در افغانستان درمان کرده و هشدار داده بود که سوءتغذیه ، جان کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

برنامۀ جهانی غذا ،دبلیو ایف پی، سال گذشته گفت که افزایش میزان سوءتغذیه در افغانستان هر روز کودکان بیشتری را به یک کلینیک تحت حمایت این اداره در کابل می‌کشاند.

ارقام این اداره نشان می دهد که ۳.۷ میلیون کودک و ۱.۲ میلیون زن از سوءتغذیۀ حاد در افغانستان رنج می‌برند ؛ اما وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان در اواخر ماه جدی ۱۴۰۴ گفت که حدود سه میلیون زن و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند.

عایشه، مادر کودکی دچار سوء تغذیه در ولایت قندهار است.

او اخیراً به رادیو آزادی گفت که فقر و تنگدستی باعث شده که کودکش به سوء تغذیه مبتلا شود.

«شوهرم در شاروالی کار می کند و ماهانه پنج‌هزار معاش می گیرد. از این پول آرد بخریم و یا آن را در خرید دوا مصرف کنیم.»

سوء تغذیه چیست؟

داکتر عبدالجمیل باوری متخصص تغذیه پاسخ می دهد.

سوء تغذیه از افراط یا تفریط تغذیه به وجود می آید

«سوء تغذیه یک سندروم است یعنی مجموعۀ چندین مرض است که از افراط یا تفریط تغذیه به وجود می آید. یعنی یک فرد اگر غذا به حد بیشتر بگیرد و یا غذا را نسبت به مصرف انرژی کمتر بگیرد.»

برنامۀ جهانی غذا در ماه میزان سال گذشته گفته بود که بسته‌شدن صدها مرکز تغذیه و کاهش شدید بودجه‌ برای امور بشردوستانه در افغانستان ، هزاران کودک را در معرض خطر مرگ و سوء‌تغذیه قرار داده است.

این اداره در گزارشی گفته بود که در نیمۀ اول سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۹۸ مرکز تغذیه در این کشور تعطیل شده و از سال ۲۰۲۴ به اینطرف شمار تیم‌های سیار خدمات صحی و تغذیه ، ۵۴ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که نگرانی هایی فزاینده در بارۀ وضعیت بد بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد.

بر بنیاد ارقام سازمان ملل متحد ، حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.