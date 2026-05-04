این عملیات از امروز دوشنبه، ۱۴ ماه ثور در تنگه هرمز آغاز می‌شود.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که واشنگتن از صبح دوشنبه به وقت شرق‌میانه عملیات «پروژهٔ آزادی» را برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمهٔ کشورهای غیردرگیر از تنگه هرمز آغاز می‌کند.

او این اقدام را «بشردوستانه» خواند و گفت برخی کشتی‌های گرفتار در خلیج فارس با کمبود غذا و ملزومات ضروری روبه‌رو هستند.

ترمپ هم‌زمان هشدار داد که به هرگونه دخالت در این روند «قاطعانه» پاسخ داده خواهد شد.

سنتکام در پیام تازه‌ای نوشته است که «پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن‌های مجهز به راکت‌های هدایت‌شونده، بیش از ۱۰۰ هلیکوپتر، پایگاه‌های بدون سرنشین چندحوزه‌ای و ۱۵ هزار نیروی نظامی خواهد بود.»

سنتکام در پیام خود در شبکه ایکس افزود: «این مأموریت که به دستور رئیس‌جمهور هدایت می‌شود، از کشتی‌های تجاری که خواهان عبور آزادانه از این گذرگاه حیاتی تجارت بین‌المللی هستند، پشتیبانی خواهد کرد.»

سایت خبری «اکسیوس» روز دوشنبه از قول دو مقام آمریکایی نوشت که کشتی‌های نیروی بحری امریکا «در نزدیکی» خواهند بود تا در صورت نیاز، از حملهٔ نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه جلوگیری کنند.

این مقام‌ها گفتند نیروی بحری امریکا قرار است اطلاعات لازم را دربارهٔ بهترین مسیرهای بحری در تنگه در اختیار کشتی‌های تجاری بگذارد، به‌ویژه دربارهٔ استفاده از مسیرهایی که ایران آن‌ها را ماین‌گذاری نکرده است.

روزنامه وال‌استریت جورنال هم از قول «دو مقام ارشد امریکایی» نوشته است میکانیزم تازه‌ای که دونالد ترمپ آن را «پروژهٔ آزادی» نامیده، عملاً یک هستهٔ هماهنگی برای عبور دادن تردد بحری از تنگه هرمز است و کشورها، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های کشتیرانی را دربر می‌گیرد.

این مقام‌ها به وال‌استریت جورنال گفته‌اند «این میکانیزم در حال حاضر شامل همراهی کشتی‌ها از سوی ناوهای جنگی نیروی بحری امریکا برای عبور از تنگه نیست.»

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که ایران طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بحری بنادر خود ارائه کرده و تهران می‌گوید پاسخ امریکا را دریافت کرده و در حال بررسی آن است.