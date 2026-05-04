نورالهدی سرداری، سخنگوی اداره ملی آمادگی در برابر حوادث حکومت طالبان در بدخشان، در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که در ۲۴ ساعت گذشته در اثر سیلاب‌ها در این ولایت دو تن جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده و صدها جریب زمین زراعتی و خانه‌های مردم به‌گونه کامل و نسبی تخریب شده است.

به گفته او بیشترین خسارات در ولسوالی‌های بهارک و ارگو وارد شده است.

در همین حال، آژانس باختر تحت کنترول طالبان گزارش داده که در نتیجه بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در ولسوالی کلفگان تخار، دو تن جان باخته و سه تن زخمی شده‌اند.

باشنده‌گان محل می‌گویند سیلاب‌ها کشت‌زارها، سرک‌ها و خانه‌های آنان را تخریب کرده است.

جاوید باشنده ولسوالی بهارک بدخشان روز دوشنبه ۱۴ ثور به رادیو آزادی گفت: «دیروز سیلاب شدید آمد، خانه ما را ویران کرد، زمین‌های زراعتی ما از بین رفت و سرک‌ها تخریب شد، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم، حکومت باید تیم‌های سروی خود را بفرستد و وضعیت را از نزدیک بررسی کند و کمک کند.»

محمد فرید باشنده دیگر این ولسوالی، نیز می گوید: «سیلاب آمد، فقط توانستم کودکانم را نجات بدهم، باقی همه چیز را با خود برد.»

محمد نبی آسیب دیده از سیلاب‌ در ولسوالی کلفگان ولایت تخار، نیز به رادیو آزادی گفت که هر سال در فصل بهار از سیلاب‌ها آسیب می‌بینند و نیاز است برای جلوگیری از آن دیوار های استنادی ساخته شود:

«هر سال همین وضعیت است، کشت‌زارهای ما تخریب می‌شود و خانه‌هایمان از بین می‌رود. از حکومت می‌خواهیم به ما کمک کند و برای جلوگیری از سیلاب‌ها باید دیوارهای استنادی ساخته شود. هر سال در فصل بهار از ترس سیلاب‌ها شب‌ها خواب آرام نداریم.»

در همین حال، وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که شماری از راه‌های مسدودشده ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها ،دوباره به روی ترافیک باز شده‌اند.

اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه ۱۳ ثور در صفحه ایکس خود نوشته که شاهراه بدخشان–تخار، راه تخار–ورسج، دره‌صوف–مزارشریف و همچنان مسیر خنجان–بنو دوباره برای رفت‌وآمد باز شده‌اند.

این موج بهاری بارندگی‌ها و سیلاب‌ها که از ششم حمل آغاز شده، در بخش‌های مختلف افغانستان هزاران خانواده را متضرر ساخته است.

بر اساس آمار اداره ملی آمادگی در برابر حوادث حکومت طالبان، در بیش از یک ماه گذشته در نتیجه حوادث طبیعی ۲۲۷ تن جان باخته و ۳۰۹ تن دیگر زخمی شده‌اند، بیش از ۱۵۰۰ خانه به‌طور کامل و نزدیک به ۷۰۰۰ خانه به‌طور نسبی تخریب شده است.

دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل (اوچا) نیز در گزارشی گفته که تنها در ماه اپریل، سیلاب‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان بیش از ۵۱۰ خانواده را متضرر ساخته و حدود ۶ هزار جریب زمین زراعتی را از بین برده است.

اوچا همچنین به نقل از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گزارش داده که سیلاب‌های ناگهانی در ولایت‌های فاریاب، بادغیس، بغلان، بامیان و سرپل ۱۶ تن را کشته و ۹ تن دیگر را زخمی کرده است.

این در حالی است که برای روز دوشنبه ۱۴ ثور نیز در دست‌کم پنج ولایت کشور احتمال بارندگی پیش‌بینی شده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان ولایت‌های میدان‌وردک، نورستان، کنر، خوست و پکتیکا را از جمله مناطقی اعلام کرده که میزان بارندگی در آنها بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر خواهد بود.

نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این کشور در خط مقدم بحران اقلیمی جهانی قرار دارد و از نظر مدیریت پیامدهای تغییر اقلیم، در میان آسیب‌پذیرترین کشورها محسوب می‌شود، در حالی که آمادگی لازم برای مقابله با آن بسیار محدود است.