او افزوده که بیسکویتهای مغذی که پیش از این از امارات متحده عربی از طریق تنگه هرمز به افغانستان ارسال میشد، اکنون از مسیرهای زمینی هفت کشور عبور میکند و سه هفته بیشتر زمان میبرد تا به افغانستان برسد.
این مقام سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه این وضعیت باعث می شود که کودکان نیازمند افغان گرسنه بمانند و شماری از آنان ممکن است جان خود را از دست بدهند.
در همین حال شماری زیادی از مهاجران افغان که از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته اند در صحبت با رادیوآزادی گفته اند که نیاز فوری به مواد غذایی و کمک های جهانی دارند.
عثمان خان، باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که بهدلیل درگیریها در امتداد خط دیورند از قریهاش بیجا شده و دوباره به خانهاش برگشته، در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمکهای بینالمللی شد.
اکنون خواست ما این است که برنامه جهانی غذا، صلیب سرخ و هلال احمر به منطقه ما در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا بیایند و دوباره به ما کمک کنند
مردم با مشکلات زیادی روبهرو هستند، در کوهها هستند، هوا سرد است، باران هم میبارد، خیمه نیست، فرش نیست، مردم در گرما و سرما همینطور رها شدهاند."
او میافزاید که بهدلیل درگیریها در امتداد خط دیورند، هزاران خانواده در منطقه شان بیجا شدهاند.
افغانهای که از پاکستان بازگشتهاند نیز بهشدت به کمکهای غذایی نیاز دارند.
یکی از بازگشتکنندگان از پاکستان به ولایت کندز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که چندین ماه است در انتظار کمک بهسر میبرد.
"در مرز سپین بولدک شماره تلیفونم را گرفتند و نامهای ما را ثبت کردند. به ما گفته شد منتظر تماس باشید. شش ماه گذشته، نه تماسی میآید، نه کمک غذایی، نه آرد؛ حتی هزینه خرید چوب برای سوخت را هم نداریم."
درگیریهای مسلحانه در شرق میانه و بسته شدن تنگه هرمز، رساندن کمکهای غذایی به افغانستان را دشوارتر کرده است.
در گذشته، بیشتر واردات افغانستان از طریق بندر کراچی پاکستان صورت می گرفت، اما پس از آنکه این مسیر حدود هفت ماه پیش بهدلیل درگیریهای مسلحانه میان نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند بسته شد، افغانستان برای یافتن مسیرهای بدیل به بنادر ایران و آسیای میانه روی آورد.
در حالیکه صادرات و واردات افغانستان از طریق بنادر ایران بهدلیل درگیریهای جاری در شرق میانه کند شده، انتقال اموال از طریق کشورهای آسیای میانه افزایش یافته است.
رسانههای قزاقستان به نقل از وزارت ترانسپورت این کشور گزارش دادهاند که این کشور در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، ۳۰۲ هزار تُن غله به افغانستان صادر کرده است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۲ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.