کشته شدن عالم دینی برجسته پاکستان؛ حکومت طالبان واکنش نشان داد

در واکنش به کشته شدن این عالم دینی اعتراضات گسترده آغاز شده است.
هنوز هیچکسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
شیخ ادریس {استاد بزرگ} طالبان محسوب میشود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، قتل شیخ ادریس را محکوم کرده و آن را کار دشمنان اسلام و علما خواند.
تحریک طالبان پاکستان (TTP) نیز از کشته شدن شیخ ادریس ابراز تاسف کرده و او را «استاد هزاران مجاهد دارالعلوم حقانی در اکوره ختک» نامید.
شیخ ادریس اخیراً ادعا کرده بود که عاصم منیر، لوی درستیز اردوی پاکستان، با تلاشهای خود، جنگ بزرگی را در کشورهای خلیج متوقف کرد.
«من رک و پوستکنده صحبت خواهم کرد، با تلاشها و الطاف دولت فعلی پاکستان، بهویژه فیلد مارشال حافظ صاحب، خداوند به این جنگها پایان داده است. پاکستان نامی به دست آورده است.»
این اظهارات شیخ ادریس واکنشهای زیادی را برانگیخت.
به اساس گزارشها شیخ ادریس در جنوری ۲۰۲۴ به عنوان بخشی از هیئتی به رهبری مولانا فضلالرحمن از افغانستان بازدید و در آنجا با ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و دیگر مقامات دیدار کرد.