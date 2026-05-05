این سفردرحالی صورت می گیرد که جنگ در ایران شکاف‌ها در دو سوی اتلانتیک را عمیق‌تر ساخته است

بر اساس اعلامیه وزارت خارجه امریکا، این سفر به هدف «پیشبرد روابط دوجانبه» انجام می‌شود.

روبیو قرار است با رهبران واتیکان دیدار کرده و درباره وضعیت شرق میانه و منافع مشترک در نیمکره غربی گفتگو کند.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز دوشنبه ۱۴ ثور گفت که «دیدارها با مقام‌های ایتالیایی بر منافع مشترک امنیتی و هم‌سویی راهبردی تمرکز خواهد داشت.»

یک مقام ارشد پیشین وزارت خارجه که به شرط افشا نشدن نامش با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی صحبت کرده، گفت زمان‌بندی این سفر نشان‌دهنده اهمیت آن است.

او گفت «سفر روبیو یک گام مهم در دیپلماسی است»، و افزود این که او در این زمان به این سفر می‌رود، نشان می‌دهد که اداره دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، تا چه حد برای روابط با ایتالیا و واتیکان ارزش قائل است.

این دیدار در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش بر سر درگیری ایران و همچنین اختلافات گسترده‌تر در سیاست‌ها، از جمله تجارت و تعهدات نظامی، افزایش یافته است.

جنگ ایران اتحادها و روابط شخصی را به آزمون می‌کشد



تحلیلگران می‌گویند این سفر به همان اندازه که درباره دیپلماسی است، درباره مهار آسیب‌ها نیز هست.

چارلز کوپچان، پژوهشگر ارشد در شورای روابط خارجی، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت «جنگ ایران فشار شدیدی بر روابط رئیس‌جمهور ترمپ با متحدان اروپایی وارد کرده است.» او افزود «روبیو در تلاش است تا با فرستادن ماشین‌های آتش‌نشانی، آتش بحران را مهار کرده و میزان خسارت را کاهش دهد.»

ترامپ اخیراً با جورجیا میلونی، صدراعظم ایتالیا که زمانی به‌عنوان متحد نزدیک او شناخته می‌شد و همچنین با پاپ لیو، نخستین پاپ متولد ایالات متحده، دچار تنش شده است.

پاپ لیو به یکی از منتقدان صریح تلاش‌های جنگی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران تبدیل شده است

کوپچان افزوده که «ترمپ با وارد شدن به یک مشاجره علنی با پاپ، اوضاع را بدتر کرد و این امر به جایگاه او در میان بخشی مهم از پایگاه حمایتی‌اش در داخل کشور آسیب رساند.»

ترمپ در ماه اپریل به‌طور علنی از پاپ انتقاد کرد و او را «وحشتناک» خواند؛ اظهاراتی که توجه گسترده‌ای را جلب کرد.

در مقابل، پاپ همچنان به محکوم کردن جنگ و سیاست‌های گسترده‌تر ایالات متحده، از جمله در زمینه مهاجرت، ادامه داده است.

با این حال، ایتالیا تلاش کرده در درگیری شرق میانه رویکردی محتاطانه در پیش گیرد.

انتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، شنبه گذشته ۱۲ ثور پس از تماس با همتای ایرانی‌اش گفت که روم در تلاش است از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری کرده و مذاکرات را از سر بگیرد، اما هشدار داد هرگونه برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران یک «خط سرخ» خواهد بود.

ایتالیا همچنین بر پیامدهای گسترده‌تر این درگیری تأکید کرده، از جمله خطرات برای امنیت غذایی و ثبات در افریقا که به اختلال در تنگه هرمز مرتبط است.

در عین حال، روابط روم با واشنگتن نیز تحت فشار قرار گرفته است.

ایتالیا در ماه مارچ از اجازه دادن به طیاره های امریکایی که از یک پایگاه هوایی در سیسیل استفاده می کردند تا سلاح برای جنگ حمل کنند، خودداری کرد؛ اقدامی که با انتقاد اداره ترمپ روبه‌رو شد.

خروج نیروها فشارها را افزایش می‌دهد



سفر روبیو پس از اعلام پنتاگون مبنی بر خروج ۵ هزار سرباز امریکایی از جرمنی بزرگ‌ترین مرکز نظامی ایالات متحده در اروپا انجام می‌شود.

ترمپ همچنین تهدید کرده که اقدامات مشابهی را در مورد ایتالیا و اسپانیا نیز روی دست خواهد گرفت

ایتالیا در حال حاضر نزدیک به ۱۳هزار سرباز امریکایی را در چندین پایگاه میزبانی می‌کند، که این کشور را به یک شریک راهبردی مهم تبدیل کرده است.

کاهش نیروها، همراه با تنش‌های تعرفه‌ای و اختلافات علنی بر سر ایران، نگرانی‌ها درباره آینده همکاری‌های امنیتی میان ایالات متحده و اروپا را افزایش داده است.

گویدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا، این ادعاها را که روم در حمایت از واشنگتن به‌ویژه در زمینه امنیت بحری کوتاهی کرده، رد کرده و گفته که دلیل تهدیدهای ایالات متحده برای کاهش حضور نظامی‌اش را درک نمی‌کند.

با وجود این تنش‌ها، مقام‌های امریکایی می‌گویند مأموریت روبیو بر شناسایی زمینه‌های توافق تمرکز خواهد داشت.

یک مقام پیشین وزارت خارجه امریکا به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که «درگیری ایران اختلافات را به سطح آورده است.» او افزود: «روبیو بدون شک تلاش خواهد کرد تا بر نقاط مشترک تأکید کند و نزدیکی ما با روم و واتیکان را دوباره تأیید نماید.»

این‌که آیا این تلاش موفق خواهد شد یا نه، ممکن است نه‌تنها روابط ایالات متحده با روم و واتیکان، بلکه واکنش گسترده‌تر غرب به یکی از بی‌ثبات‌ترین درگیری‌های سال‌های اخیر را نیز شکل دهد.