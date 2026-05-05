تاجکستان صد ها افغان را در یک روز اخراج کرد

پیش از این ، گزارش شده بود که این خانواده ها از ولایت سغد به شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان انتقال داده شدند و با خطر اخراج به افغانستان رو به رو اند.

این خانواده ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به شمال تاجکستان پناه برده بودند.

از اخراج خانواده های مهاجر افغان پس از آن گزارش می شود که وزارت داخلۀ تاجکستان اعلام کرد که یک جوان افغان را به اتهام قتل بازداشت کرده است.

شماری از رسانه ها به نقل از این وزارت گزارش کرده اند که یک مرد ۲۲ ساله از افغانستان یک زن ۲۷ ساله تاجکستانی را با چاقوی آشپزخانه به قتل رسانده است.

این جوان افغان در منطقۀ جباررسول اوف ، زندگی می کرده.

به گزارش بخش تاجکستان رادیو آزادی ، مقام ها در مورد دلیل اخراج مهاجران افغان هنوز چیزی نگفته اند ؛ اما برخی ها به این باور اند که قتل یک زن تاجکستانی باعث این اقدام شده است.

در این حال ، شماری از باشندگان منطقۀ که در آن اکثر پناهندگان افغان اقامت داشتند می گویند که گناه یک کس نباید به همه نسبت داده شود.

روزا حسنووا، باشندۀ منطقه جبار رسول اوف، به رادیو آزادی گفت:

از رفتن شان خیلی غمگین شدیم

"خانم شکریه با سه پسر، عروس و نواسه هایش زندگی می کرد. انسان های خوب و مهمانواز بودند. به خانۀ یکدیگر رفت و آمد داشتیم. از آنها بدی ندیدیم ، مثل خواهر و برادر بودیم و از رفتن شان خیلی غمگین شدیم.»

مقام های تاجکستان سال گذشته چند بار مهاجران افغان را از مناطق مرکزی این کشور اخراج کرده بودند.

مقام ها در آن زمان گفته بودند که مهاجرت شهروندان خارجی افزایش یافته و تعدادی از افراد به گونۀ غیرقانونی وارد تاجکستان شده اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در گذشته بارها ازمقامات تاجکستان خواسته بود که پناهجویان افغان را اخراج نکنند ، زیرا به گفتۀ این نهاد احتمال دارد که آنها در کشور خود با آزار و اذیت رو به رو شوند.

در تاجکستان بیش از نه هزار پناهجوی افغان زندگی می کنند.
































