بسم‌الله همدرد، مدیر یک آشپزخانه بریانی‌پزی و شعبات آن در کابل است، کسی‌که موفقیت خود در بازاریابی آنلاین را با یک اقدام عام‌المنفعه جشن گرفته است.

همدرد می‌گوید وقتی شمار دنبال کننده‌گانش در فیس‌بوک به ۵۰ هزار رسید، به همین مناسبت ده‌ها نهال غرس کرد: "وقتی ۲۰ هزار فالور داشتم، برای ۵۰ نفر نیازمند بریانی توزیع کردم و نوشتم که ثواب آن را به شما فالورها می‌بخشم. وقتی ۳۰ هزار شد، حدود ۶۵ خوراک دیگر بریانی توزیع کردم. وقتی به ۵۰ هزار رسید، گفتم بهتر است نهال بکارم تا هم به محیط زیست کمک شود، هم زیبایی ایجاد شود و هم برای کشور مفید باشد و دوام داشته باشد. گفتم اگر به ۱۰۰ هزار رسید و کارم خوب پیش رفت، در جایی که مردم با کمبود آب مواجه اند، یک چاه حفر می‌کنم."

رادیو آزادی در ماه حمل سال گذشته خورشیدی در وب‌سایت خود ویدیویی از این جوان افغان، فارغ‌التحصیل پوهنزی اقتصاد، منتشر کرده بود که در شهرک احمدشاه بابا در کابل با یک کراچی بریانی می‌فروخت.

اما او می‌گوید اکنون کارش بسیار گسترش یافته و تا ۳۰ نفر دیگر نیز با او کار می‌کنند:

"در بیش از یک سال تغییرات زیادی آمده است. آن زمان فقط خودم بودم و دو کودکم که با من کار می‌کردند و در خانه با سختی آشپزی می‌کردیم. حالا یک آشپزخانه بزرگ دارم که ۱۰ نفر در آن مشغول کار هستند. علاوه بر آن، ۲۰ همکار دیگر دارم که غذا را به شعبات می‌برند. اکنون بیشتر بخش مدیریت را پیش می‌برم. آن زمان فقط یک محل فروش داشتیم، حالا هشت محل داریم."

او درباره دلیل مؤفقیتش می‌گوید: "من ویدیوهای برخی از استادان خارجی را زیاد دنبال می‌کنم. آن‌ها می‌گویند بسیاری از مردم به فکر گسترش کار هستند و می‌گویند وقتی کار بزرگ شد، همکاران را بیشتر می‌کنیم، اما به باور آن‌ها، اگر شما همکاران را افزایش دهید، کار خودبه‌خود گسترش پیدا می‌کند. هر کسی‌که از من کار خواست، حتی اگر نیاز هم نداشتم، او را استخدام کردم. وقتی آموزش می‌دید، برایش یک شعبه جدید ایجاد می‌کردم. همین باعث شد کارم گسترش یابد."

همدرد می‌گوید اکنون درآمد خوبی دارد و از کارش بسیار راضی است. او از حمایت گسترده مردم نیز قدردانی می‌کند و می‌گوید بدون حمایت آنان، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، رسیدن به این موفقیت‌ها دشوار بود: "من از مردم بسیار سپاس‌گزارم. هر لایک، هر کامنت، هر اشتراک‌گذاری و معرفی به دیگران، همه این‌ها نقش بزرگی در گسترش کارم داشته است. شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در رشد کار من داشته اند."