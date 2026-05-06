طالبان از افزایش جنگل های افغانستان خبر داده؛ اما آگاهان به ارقام طالبان تردید دارند

بر اساس خبرنامه این اداره که روز چهارشنبه ۱۶ ثور منتشر شده، در یک و نیم دهه گذشته مساحت جنگلهای این کشور ۴۲۷ هزار هکتار افزایش یافته است.
این اداره گفته که برای سال ۱۴۰۴ خورشیدی، با استفاده از تکنالوژی سنجش از دور (ریموت سنسنگ) و تصاویر ماهوارهای، مساحت جنگلهای افغانستان را تعیین کرده است.
سنجش از دور سیستمی است که از طریق ماهوارهها، طیارهها یا درونها تصاویر و اطلاعات زمین را جمعآوری کرده و سپس آن را تحلیل میکند.
بر اساس این معلومات، در مقایسه با سال ۱۳۹۰ خورشیدی، پوشش جنگلی ۴۲۷ هزار هکتار یا ۳۵ درصد افزایش یافته است
اداره ملی احصائیه و معلومات افزوده که بر اساس نقشههای ماهوارهای، در سال ۱۴۰۴ افغانستان حدود ۱.۶ میلیون هکتار جنگل دارد که ۲ اعشاریه ۵۴ درصد از مجموع خاک این کشور را تشکیل میدهد.
به گفته این اداره، بیشترین افزایش جنگلها در ولایتهای پکتیا، خوست، بدخشان، بغلان، بادغیس، ننگرهار، کنر، هرات و لغمان ثبت شده است.
اما ولی مدقق، متخصص حفاظت محیط زیست، در حالی که ارقام ارائهشده از سوی این اداره را خبر خوبی میداند، در مورد دقت این ارقام ابراز تردید میکند.
او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"نقشههایی را که از طریق هوا یا سنجش از دور بهدست میآوریم، همیشه نیاز دارد که در زمین تطبیق شود. یعنی ارقامی که داریم باید با واقعیتهای میدانی مقایسه شود تا معلوم گردد که آیا واقعاً در زمین هم وجود دارد یا خیر."
او در ادامه دلایل تردید خود را چنین بیان کرد:
چند عامل وجود دارد که باعث میشود این ارقام را زیر سؤال ببریم؛ نخست اینکه در ۱۵ سال گذشته وضعیت امنیتی شرایط اجرای برنامههای گسترده دولتی برای توسعه جنگلها را فراهم نمیکرد
علاوه بر آن، در ۲۰ سال اخیر همواره با خشکسالی روبهرو بودهایم که شرایط رشد جنگلها را از بین میبرد. همچنان سیلابها، فقر، آتشسوزی در جنگلها و قطع درختان از دیگر مشکلات بوده است. با در نظر گرفتن این موارد، باور ندارم که ارقام منتشرشده دقیق باشد."
اداره احصائیه به کاهش ساحات جنگلی بهدلیل آتشسوزیها اشارهای نکرده است.
در سالهای اخیر، در جنگلهای ولایتهای شرقی افغانستان بارها آتشسوزی رخ داده و بخشهای وسیعی از جنگلها را از بین برده است.
در بیانیه اداره ملی احصائیه و معلومات در کنترل طالبان آمده که مجموع مساحت جنگلها و پوششهای نباتی به حدود ۳.۳ میلیون هکتار میرسد که نزدیک به ۵ اعشاریه ۶۰ درصد از خاک کشور را پوشش میدهد.
این در حالی است که پیش از جنگها، مساحت مناطق سبز و جنگلی افغانستان به حدود ۳.۱ میلیون هکتار میرسید.
اما بهدلیل جنگها و ضعف حکومت مرکزی، مساحت مناطق سبز و جنگلی افغانستان بهتدریج کاهش یافت و به گفته آقای مدقق، در یک زمان به حدود ۱.۲ میلیون هکتار پایین آمده بود.