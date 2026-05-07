شهاب‌الدین شباب، باشندۀ ولسوالی سرکانو ولایت کنر، روز پنجشنبه ۱۷ ثور به رادیو آزادی گفت که پس از توافق آتش‌بس میان بزرگان قومی در دو سوی خط دیورند در منطقه ناوه‌پاس این ولسوالی، وضعیت به حالت عادی برگشته و خانواده‌های بی‌جا شده دوباره به خانه‌های خود بازگشته‌اند.

او گفت: "کسانی که از سرکانو به آن‌طرف و این‌طرف رفته بودند، دوباره به مناطق‌شان برگشته‌اند و اکنون امنیت برقرار است."

همچنان در باجور، عبید خان سالارزی، سخنگوی حزب عوامی نشنل، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تبادل آتش متوقف شده، اما فعالیت گروه‌های مسلح در این منطقه افزایش یافته است.

او افزود: "پس از برقراری آتش‌بس، سلسله گلوله‌باری‌های بی‌هدف که در منطقه ما جریان داشت، فعلاً متوقف شده است."

در همین حال، یک منبع در حکومت طالبان در ولایت کنر که نخواست نامش فاش شود، نیز به رادیو آزادی گفته است که پس از برقراری آتش‌بس، هیچ موردی از تبادل آتش گزارش نشده است.

از سوی دیگر، حاجی لالی شاه پشتون‌یار سالارزی، یکی از بزرگان قومی در باجور و رئیس هیئت میانجی‌گری، به رادیو آزادی گفت که یک کمیسیون مستقل به ریاست او هر سه ماه یک‌بار وضعیت آتش‌بس را بررسی خواهد کرد.

او گفت: "ما یک کمیسیون مستقل ایجاد کرده‌ایم و من مسئولیت رهبری آن را به عهده دارم. هر سه ماه بررسی خواهیم کرد که آیا از سوی کدام طرف مشکلی به میان آمده است یا خیر".

به گفته او، هزاران خانواده بی‌جا شده در دو سوی خط مرزی در حال بازگشت به مناطق اصلی‌شان هستند.

در همین حال، یک منبع در حکومت طالبان که نخواست نامش ذکر شود، از توافق میان بزرگان قومی در کنر و باجور استقبال کرده و آن را یک اقدام مثبت خوانده است.

پیش از این، وزارت خارجه پاکستان نیز از توافق‌های اخیر برای برقراری آتش‌بس میان بزرگان قومی استقبال کرده بود.

طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه گفت که این تحولات قابل استقبال است و نشان می‌دهد مردم دو سوی مرز خواهان صلح هستند.

او در عین حال افزود که پرسش این است که حکومت طالبان تا چه حد توانایی کنترل و مهار گروه‌های «تروریستی» را دارد که به گفته او در خاک افغانستان فعالیت می‌کنند.

اندرابی همچنین ادعا کرد که از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی در پاکستان استفاده می‌شود.

حکومت طالبان پیش از این، این ادعاها را رد کرده و گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده شود.

در نتیجه درگیری‌های اخیر در امتداد خط دیورند، در ولایت کنر افغانستان و منطقه باجور پاکستان ده‌ها تن کشته و زخمی شده‌اند و هزاران خانواده مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

از ۲۶ فبروری سال جاری، تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان افزایش یافته و در امتداد خط دیورند درگیری‌های گسترده رخ داده است؛ درگیری‌هایی که حتی کابل و اسلام‌آباد نیز از پیامدهای آن در امان نمانده‌اند.

گفت‌وگوهای صلح در قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای پایان دادن به تنش میان طالبان و اسلام‌آباد، تاکنون نتیجه مشخصی در پی نداشته است.