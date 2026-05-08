صلاحالدین، باشنده ولسوالی ارگو ولایت بدخشان میگوید که از یک هفته به اینسو، سیلابها و بارندهگیهای شدید، باشندهگان و زیربناهای بسیاری از ولسوالیهای این ولایت، از جمله ولسوالی آنان را متضرر ساخته و به کلینیکها و راهها آسیب رسانده است.
او روز جمعه ۱۷ ثور به رادیو آزادی گفت: "سرک میان تخار و بدخشان را در بیش از ۳۰ محل تخریب کردهاند و تا هنوز راهها به گونه درست بازگشایی نشده است. در سوی راغستان و کوهستان نیز مکاتب و کلینیکهای صحی تخریب شدهاند و تقریباً همهچیز از بین رفته است."
یکی دیگر از باشندهگان منطقه یفتل مرکزی این ولایت که نخواست نامش در گزارش نشر شود، نیز به رادیو آزادی گفت: "در اینجا تنها یک کلینیک مرکزی وجود دارد و باشندهگان تمام قریهها باید به همین کلینیک مراجعه کنند. این سیلابها در این بخش مشکلات جدی ایجاد کردهاند. در اینجا نه راه موتر رو وجود دارد و نه هم موتر."
توریالی، آمر یک مکتب در منطقه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی، نیز به رادیو آزادی گفت که سیلابهای اخیر شماری از مکاتب را به گونه کامل تخریب کرده و شاگردان از یک هفته به اینسو از درس باز ماندهاند: "مکتب شیخ جلال کاملاً تخریب شده و همهچیز آن از بین رفته است، از اسناد اداری گرفته تا کتابهای درسی، الماریها و تمام تجهیزات آن از بین رفته است. خوشبختانه روز جمعه بود و شاگردان در مکتب حضور نداشتند، در غیر آن شدت سیلاب به حدی زیاد بود که شاید هیچ شاگردی زنده نمیماند. ما خسارات مالی زیادی متحمل شدهایم، اما تلفات جانی نداشتهایم."
او میگوید که بیشتر آسیب دیدهگان در ولسوالیهای دوشی، اندراب، دند غوری، پلخمری، بغلان مرکزی و دهنهغوری هستند.
بهگفته افراد مصاحبه شده در این گزارش، تاکنون گزارشی از تلفات جانی ناشی از سیلابها در مناطقشان دریافت نشده، اما در بسیاری از مناطق خدمات مخابراتی قطع شده و تماسهای تیلیفونی برقرار نمیشود.
آنان تأکید میکنند که بسیاری از مردم داراییها و سرپناههای خود را از دست دادهاند و به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند.
این درحالیست که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز نسبت به بارندهگیهای شدید و سیلابهای مرگبار ناشی از تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کردهاست.
اوچا روز پنجشنبه «۱۷ ثور» در گزارشی زیر عنوان «آسیا و اقیانوس آرام؛ چشمانداز منطقهای بشردوستانه از ۲۱ اپریل تا ۴ می ۲۰۲۶» که در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده، در بخش مربوط به افغانستان گفته است که سیلابها پس از بارندهگیهای شدید، همچنان در برخی مناطق کشور ادامه دارند و بهگفته این اداره، در اول ماه می، رویدادهای تازهی در ولایتهای بغلان، بدخشان و تخار گزارش شدهاست.
بهگفته اوچا، این سیلابها صدها تن را کشته و زخمی ساخته و خسارات گستردهی به خانهها، زیربناها و زندهگی مردم وارد کردهاند.
این ادارهی ملل متحد افزوده که تا ۲۹ اپریل سال روان میلادی، سیلابهای جاری در چندین ولایت افغانستان، به ۶۱ مرکز صحی و بیش از ۱۲۰ مکتب به گونه نسبی آسیب رسانده و خدمات ضروری برای هزاران تن را مختل کردهاست.
در گزارش اوچا آمده که بارندهگیها و سیلابها در ولایتهای بغلان، بدخشان، تخار و شماری دیگر از ولایتها، حدود ۷۳ هزار و ۳۰۰ تن را متأثر ساخته که نزدیک به ۵۶ هزار و ۹۰۰ تن آنان به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند، موضوعیکه شماری از باشندهگان این ولایتها نیز در صحبت با رادیو آزادی مطرح کردهاند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، سیلابها بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ خانه را تخریب کرده یا آسیب رسانده و به سرکها، پلها و زمینهای زراعتی نیز خسارات گستردهی وارد کردهاند.
این اداره گفته است که همکاران بشردوستانه آنان، با وجود چالشها، تا کنون برای بیش از ۳۱ هزار تن مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و برخی کمکهای دیگر فراهم کردهاند.
گفتنی است که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، بارندهگیهای شدید و سیلابها در ۳۳ ولایت افغانستان، هزاران افغان را متضرر ساخته، هزاران جریب زمین زراعتی را ویران کرده و مردم را از دسترسی به خدمات و تسهیلات اساسی و بشردوستانه محروم کردهاست.
از سوی دیگر، سه ولایت شمالی یاد شده، بهویژه بغلان، در سیلابهای شدید و مرگبار سال ۲۰۲۴ نیز شاهد تلفات و خسارات گسترده بود، سیلابهایی که هزاران تن را کشته و زخمی ساخت و خانهها و داراییهای اکثریت باشندهگان آن را با خود برد و دهها خانواده هنوز هم در زیر خیمهها و در وضعیت بیسرپناهی زندهگی میکنند.