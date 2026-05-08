درگیری میان افراد طالبان و مردم محل در بدخشان بر سر تخریب مزارع کوکنار

این درگیری روز جمعه، ۱۸ ثور در روستای آتنجلو مربوط به ولسوالی ارگو رخ داده است.
یک منبع آگاه در محل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی مدعی شد که در این درگیری یک کودک کشته شده است.
احسانالله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در بدخشان اما تا زمان نشر گزارش به پرسشهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
منبعی که با رادیو آزادی صحبت کرد، گفت که درگیری زمانی آغاز شد که مردم محل مانع تخریب مزارع کوکنار شدند.
برخی رسانههای داخلی هم به نقل از منابع این موضوع را گزارش دادند و مدعی شدند که در این درگیری یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.
پیش از این هم مردم محل در ولسوالیهای مختلف بدخشان بخاطر جلوگیری از تخریب مزارع کوکنار با افراد طالبان درگیر شدند.
در آخرین مورد در ماه سرطان سال گذشته افراد طالبان در ولسوالی خاش با مردم محل درگیر شدند.
مسئولان محلی طالبان در آن زمان بدون ارائۀ آمار مشخصی تأیید کردند که در این درگیری تلفاتی وارد شده، اما منابع غیررسمی به رادیو آزادی گفتند که در این درگیری دست کم ۱۵ باشندۀ محل کشته و ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.
این درحالیست که گروه نظارت بر تحریمهای ملل متحد در ماه دلو سال گذشته در گزارشی در بارۀ فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان به شورای امنیت ملل متحد گفت که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی از طریق مواد مخدر به ویژه کشت کوکنار و معادن در سطح ولایت بدخشان حمایت مالی دریافت میکنند.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در فرمانی در ماه اپریل سال ۲۰۲۲ کشت کوکنار و تولید و قاچاق تریاک را غیرقانونی اعلام کرده و بر آن ممنوعیت وضع کرد.
آمار تازهای از میزان کشت کوکنار در افغانستان نشر نشده، اما گزارش ملل متحد نشان میدهد که کشت کوکنار در این کشور در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل آن ۲۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس سروی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (UNODC)، در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۲۸۰۰ هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود، اما این میزان در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۲۰۰ هکتار کاهش یافته است.
ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد از سوی دیگر هشدار داده بود که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش میدهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور میکند.