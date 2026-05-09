بازداشت بیش از دو هزار مهاجر افغان در پاکستان در جریان یک هفته

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) گزارش داده‌اند که در جریان یک هفته بیش از دو هزار افغان در پاکستان بازداشت شده‌اند.

​عبدالله ۲۷ ساله که به گفتهٔ خودش در بلوچستان پاکستان به دنیا آمده، همانجا بزرگ شده و تحصیلاتش را نیز در همانجا به پایان رسانده است، اکنون از ترس اخراج اجباری می‌خواهد به افغانستان برگردد.

او می‌گوید که در روزهای اخیر پولیس پاکستان در منطقهٔ آنان شمار زیادی از افغان‌ها را بازداشت و زندانی کرده است، به همین دلیل آنان نیز وسایل شان را جمع کرده و تصمیم گرفته‌اند به افغانستان برگردند.

عبدالله روز شنبه ۱۹ ثور به رادیو آزادی گفت:

"پولیس اینجا ما را بسیار اذیت می‌کند، تمام پسرهای کاکایم را بازداشت کرده بودند، با زحمت زیاد آزاد شان کردیم. حالا به وطن می‌رویم، در آنجا خانه هم نداریم، اما به امید خدا روان هستیم. من اینجا در رشتهٔ علوم سیاسی لیسانس گرفته‌ام، حالا به وطن می‌رویم و بعد از این به کشور خود خدمت می‌کنیم."

این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان «یو‌ان‌اچ‌سی‌آر» و سازمان بین‌المللی مهاجرت «آی‌او‌ام» در گزارش مشترک تازهٔ شان گفته‌اند که در یک هفتهٔ گذشته ۲۲۸۷ شهروند افغان در مناطق مختلف پاکستان توسط پولیس بازداشت و زندانی شده‌اند.

در این گزارش مشترک که روز جمعه ۱۸ ثور منتشر شد آمده که از ۲۶ اپریل تا ۲ می، ۹۵ درصد بازداشت‌شدگان دارندگان کارت شهروندی افغان (ای‌سی‌سی) و بدون ‌اسناد بوده‌اند و ۵ درصد دیگر کارت( پی او آر )داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، ۶۶ درصد این بازداشت‌ها در بلوچستان، ۱۵ درصد در خیبرپختونخوا، ۹ درصد در اسلام‌آباد و ۷ درصد در پنجاب ثبت شده است.

همچنان در این گزارش آمده که در همین مدت حدود ۳۹ هزار و ۴۸۷ افغان از راه‌های تورخم، غلام‌خان، چمن، بادینه و بهرامچه از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.

شماری از افغان‌های تازه‌برگشته می‌گویند که پولیس پاکستان با آنان برخورد نادرست داشته و در مسیر راه به نام‌های مختلف از آنان پول گرفته است.

غلام‌الله، یکی از مهاجران تازه‌بازگشته که اکنون در کمپ موقت مهاجران در تورخم بسر می برد، به رادیو آزادی گفت:

"در پاکستان بالای افغان‌ها بسیار ظلم می‌شود. حکومت به شما می‌گوید تا عصر از کشور بیرون شوید، هیچ فرصت نمی‌دهد، در غیر آن بازداشت می‌شوید. ما را آن‌قدر مجبور کردند که در این گرمای شدید همه چیز خود را به نصف قیمت فروختیم و حرکت کردیم. یک گاو داشتم که قبلاً تا ده لک برایش قیمت داده بودند، اما حالا آن را به چهار لک فروختم و بیرون شدیم. پاکستان با ما بسیار ظلم کرد و اقتصاد ما را خراب ساخت."

یک مهاجر دیگر که او نیز ساکن همین کمپ است ، ادعای مشابه مطرح می کند.

او که نخواست در گزارش از او نامبرده شود، روز شنبه ۱۹ ثور به رادیو آزادی گفت:

"ما در مردان زندگی می‌کردیم، پولیس بسیار ما را اذیت می‌کرد. هر روز بازداشت و گرفتن پول بود. بعضی افراد را بازداشت می‌کردند و خانواده‌های شان همان‌جا باقی می‌ماندند. افراد را دیپورت می‌کردند و در مسیر راه هم به نام‌های مختلف از ما پول گرفته شد. اما بالاخره رسیدیم و حالا در تورخم هستیم."

این در حالی است که روند بازگشت اجباری و دسته‌جمعی مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان، روز جمعه ۱۸ ثور، ۴۴۱۳ نفر از راه‌های تورخم و سپین‌بولدک از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند.

با آنکه پاکستان روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از سال ۲۰۲۳ آغاز کرد، اما در ماه‌های اخیر، ظاهرا پس از افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، فشارها بر مهاجران افغان بیشتر از گذشته شده است.

بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از دو میلیون افغان از پاکستان اخراج شده‌اند و نزدیک به دو میلیون افغان دیگر هنوز در آن کشور زندگی می‌کنند.

اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد همواره در گزارش‌های خود گفته‌اند که افغان‌های برگشته از کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و ایران، اکنون در افغانستان با مشکلات جدی مانند نبود سرپناه، کار و خدمات ابتدایی روبرو هستند.