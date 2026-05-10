در حملۀ بر یک پاسگاه پولیس در ایالات خیبرپختونخوا دست کم ۱۵ نفر کشته شدند

بر اساس گزارشها، این حمله روز شنبه نخست با انفجار یک موتر بمبگذاری شده آغاز شد و پس از آن افراد مسلح وارد این پاسگاه پولیس شدند.
در این حمله دست کم سه نفر دیگر زخمی شدند.
زخمیهای این رویداد به نزدیکترین شفاخانه در محل منتقل شدند.
وضعیت برخی زخمیها وخیم گزارش شده است.
گروهی به نام "اتحاد المجاهدین" مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
در خیبرپښتونخوا در این اواخر رویدادهای امنیتی افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش ۳ هزار رویداد تروریستی در این ایالت ثبت شده بود.
از میان این رویدادها، ۱۶ مورد آن حملات انتحاری بوده است.
در سراسر پاکستان، شمار رویدادهای تروریستی در سال گذشته ۵ هزار و ۳۹۷ مورد گزارش شده بود که ۲۷ حمله انتحاری نیز شامل آن میشد.
پاکستان بیشتر مسئولیت اینگونه رویدادها را متوجه حکومت طالبان در افغانستان میداند و میگوید که طالبان برای تحریک طالبان پاکستان (TTP) زمینه فعالیت فراهم کردهاند.
اما حکومت طالبان بارها این اتهامها را رد کرده و تحریک طالبان پاکستان را مسئله داخلی پاکستان دانسته است.