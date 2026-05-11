عدم آگاهی عامه درباره خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، از مردم قربانی می گیرد

او میگوید که نبود آگاهی عامه کافی درباره خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و راههای سازگاری با آن، باعث شده با خسارات سنگین جانی و مالی روبرو شوند.
در این اواخر بارانهای شدید باعث شد خانه همسایه ما فرو بریزد و یک اتاق ما هم با آن خراب شد
در خانه آنها کسی نبود، اما برادرزادهام در همان اتاق جان باخت. اداره هواشناسی اعلان میکند، اما فقط در سطح ولایت است و محل دقیق یا ولسوالی را مشخص نمیکند، به همین دلیل مشکل آگاهی عامه وجود دارد."
از سوی دیگر، ظاهر، دهقان ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز، از خشکسالی آسیب دیده است. او میگوید که سه سال پیهم خشکسالیها زمینهای زراعتی اش را بهشدت متأثر ساخته در حالی که زندگیاش وابسته به زراعت و مالداری است.
"تمام زندگی ما به زراعت و مالداری وابسته است، مواشی ما از بین رفته و زراعت هم بسیار کم شده است. این خشکسالیها وضعیت ما را بسیار خراب کرده و هیچکس قبلاً درباره سیلابها، خشکسالی یا زلزله برای ما معلومات نداده است."
آنان می خواهند که در مناطق دورافتاده از طریق تیمهای محلی، آگاهیدهی درباره پیامدهای تغییرات اقلیمی افزایش یابد.
تلاش کردیم نظر اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان را نیز در این مورد بگیریم، اما محب الله بهار و حکمت الله آصفی سخنگویان این نهادها تا زمان تهیه این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ ندادند.
بر اساس معلومات، اداره هواشناسی و وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بهطور دورهای تنها پیشبینیهای خود را در سطح ولایتها و شهرها منتشر میکنند.
کارشناسان محیط زیست نیز تأکید میکنند که آگاهی دهی دوامدار و منظم به مردم ضروری است
سید عبدالباسط رحمانی آگاه امور محیط زیست و برنامه ریزی طرح های بشردوستانه می گوید که این مسئولیت حکومت ها و نهادهای مربوطه است تا راههای سازگاری با تغییرات اقلیمی را به مردم آموزش دهند و مردم با استفاده از آن، چنین چالش ها را تبدیل به فرصت کنند.
"ادارات ما، ساختارهای ما، اینها هم نیاز دارند که نسخههای خود را تازه بکنند، و نظر به شرایط افغانستان امروزی وارد عرصه تعامل شوند، افغانستان امروزی با شرایط اقلیمی جدید نمیتواند نیاز را مثل گذشته تأمین کند، دانش ما بیشتر شود و نقش مردم و احساس مسئولیت مردم به صورت کلی میتواند این شرایط را تغییر بدهد و خیلی وقتها میتواند مثلاً سیل را تبدیل به فرصت کند با کندن چالهها، با کندن گودالها، با کندن چاهها."
حکومت طالبان پیش از این گفته که افغانستان با وجود سهم اندک در تولید گازهای گلخانهای، از کشورهای شدیداً آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی است و افزوده که جامعه جهانی باید در بخش مقابله با خشکسالی، سیلابها، مدیریت آب و کمکهای بشردوستانه با افغانستان همکاری و کمک کند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در ۳۱ حمل گفت که افغانستان در خط مقدم بحران اقلیمی جهانی قرار دارد و حدود ۷۰ درصد مردم که وابسته به زراعت هستند، از سیلابها، خشکسالیها و بارندگیهای شدید آسیب دیدهاند.
این سازمان و برخی نهاد های دیگر بار ها گفته اند که تغییرات اقلیمی میلیونها افغان را در معرض ناامنی غذایی، کمبود آب آشامیدنی، فقر، بیکاری و بیماری های قابل پیشگیری قرار داده است.