ملل متحد: سوءتغذیه در میان کودکان و زنان در افغانستان در حال افزایش است

پلوشه مادری در شفاخانه ایندیرا گاندی کابل، جایی که پسر پنج ساله‌اش به دلیل فقر از سوءتغذیه رنج می‌برد، کنار کودک لاغر خود نشسته است.

او روز سه‌شنبه ۲۲ ثور به رادیو آزادی گفت که داکتران به او توصیه کرده‌اند که به فرزندش غذای خوب بدهد، اما او گفت که توانایی مالی آن را ندارد:

«از این که شیر نداشتم، شروع به دادن شیر خشک از بازار به او کردیم، او بیمار شد، چندین بار او را نزد داکتر بردیم، آنها گفتند که باید به او خوب غذا بدهیم، اما ما چیزی نداریم، چگونه می‌توانیم چیزی برای کودک بخریم، حالا ما به اینجا آمده‌ایم و کودک را بستری کردیم.»

مهتاب، ساکن بامیان، نیز داستان کودک دچار سوءتغذیه خود را روایت کرده و می گوید که با مشکلات و فقر روبرو است.

«ما چیزی برای تغذیه کودک نداشتیم، اکنون او در این وضعیت است، شوهرم نیز شغل ندارد، بنابراین نمی‌توانیم غذای خوب برای کودکان بخریم.»

از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است و سازمان‌های مختلف بین‌المللی بارها گزارش‌هایی در این مورد منتشر کرده‌اند.

سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان با یک بحران انسانی رو به رشد روبرو است و گرسنگی و سوءتغذیه در بین کودکان و زنان در این کشور روز به روز در حال افزایش است.

برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که این کشور با مجموعه‌ای از چالش‌ها، از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، آفات ناشی از تغییرات اقلیمی و تنش‌های منطقه‌ای فزاینده، دست و پنجه نرم می‌کند.

بر اساس این گزارش، این وضعیت باعث افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی در سراسر کشور شده است.

(WFP) اعلام کرد که این فشارهای ترکیبی، عرضه اقلام غذایی تخصصی مورد استفاده برای درمان زنان و کودکان مبتلا به سوءتغذیه را به شدت کاهش داده است.

این نهاد اعلام کرد که در حالی که افغانستان پیش از این با سطوح بی‌سابقه‌ای از گرسنگی و سوءتغذیه مواجه بود، اکنون بیش از ۱۳.۸ میلیون نفر به شدت دچار ناامنی غذایی هستند و نزدیک به پنج میلیون کودک و زن باردار یا شیرده از سوءتغذیه رنج می‌برند.

در این گزارش به نقل از جان الیف، رئیس برنامه جهانی غذا (WFP) در افغانستان، آمده است: «برنامه‌های کمک غذایی ضروری هستند، نه اختیاری.

WFP تأکید کرده که کمک‌های غذایی و کمک‌های غذایی اضطراری همچنان یک شریان حیاتی برای میلیون‌ها نفر از افراد آسیب‌پذیر در افغانستان هستند. اما الیف هشدار داد که مسیر بهبودی از قبل مسدود شده است و جان صدها هزار مادر و کودک را در معرض خطر قرار داده است.

حکومت طالبان رسماً در این مورد اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این، در اواخر سال ۱۴۰۴ هجری قمری، وزارت صحت عامه طالبان گزارش داد که حدود سه میلیون زن و کودک در افغانستان با سوء تغذیه مواجه هستند.

برنامه جهانی غذا در سپتمبر سال گذشته اعلام کرد که تعطیلی صدها مرکز تغذیه در افغانستان و کاهش شدید بودجه کمک‌های بشردوستانه، هزاران کودک را در معرض خطر مرگ و سوء تغذیه قرار داده است.