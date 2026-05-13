دونالد ترمپ: «برای پایان دادن به جنگ با ایران و کاهش کنترل تهران بر تنگه هرمز، به کمک چین نیازی نداریم.»

دونالد ترمپ گفته که برای پایان دادن به جنگ با ایران و کاهش کنترل تهران بر تنگه هرمز، به کمک چین نیازی ندارد.
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا این اظهارات را روز چهارشنبه پیش از سفر رسمی دو روزهاش به چین، در واشنگتن مطرح کرد.
او قرار است در این سفر با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، درباره ایران، تایوان، روابط تجاری دو کشور و دیگر مسائل مهم گفتوگو کند.
ترمپ گفت:
«فکر نمیکنم ما در مورد ایران به کمک کسی نیاز داشته باشیم. ما به یک شکل یا شکل دیگر پیروز خواهیم شد؛ چه بهصورت صلحآمیز و چه بهگونهای دیگر.»
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ترمپ نقش چین را در حل تنش با ایران چندان مهم ندانسته است؛ تنشی که همچنان عبور آزاد کشتیها از تنگه هرمز، مسیر انتقال نزدیک به یکپنجم نفت جهان، را با چالش روبهرو کرده است.
با وجود گذشت بیش از یک ماه از آتشبس شکننده، اختلافها میان واشنگتن و تهران برای پایان کامل درگیری همچنان عمیق است.
امریکا از ایران خواسته است که برنامه هستهای خود را متوقف کرده و از کنترل بر تنگه هرمز دست بکشد. در مقابل، ایران خواستار جبران خسارتهای جنگ، لغو تحریمهای امریکا و پایان دادن به جنگ اسرائیل علیه نیروهای مورد حمایت ایران، بهویژه حزبالله لبنان، شده است.
ترمپ این خواستههای تهران را «بیمعنا» توصیف کرده است.
دولت ترمپ روز سهشنبه اعلام کرد که مقامهای ارشد امریکا و چین ماه گذشته توافق کردهاند که هیچ کشوری نباید بر کشتیهای عبوری در این منطقه تعرفه وضع کند؛ اقدامی که به گفته رویترز، تلاشی برای نزدیککردن دیدگاههای دو طرف پیش از نشست رهبران بوده است.
چین که یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است و روابط نزدیکی با تهران دارد، این موضوع را رد نکرده است.
ترمپ همچنین گفت که فشارهای اقتصادی بر شهروندان امریکایی تأثیری بر تصمیمات او درباره جنگ ندارد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا فشار اقتصادی میتواند او را به توافق صلح سوق دهد، گفت:
«حتی ذرهای هم نه.»
ترمپ افزود:
«وقتی درباره ایران صحبت میکنم، تنها چیزی که اهمیت دارد این است که آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند. من به وضعیت مالی امریکاییها فکر نمیکنم... تنها به یک موضوع فکر میکنم: ما نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست یابد. همین.»