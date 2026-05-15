شماری از مسئولان صحی میگویند که در این اواخر مراجعه بیماران مبتلا به تب کانگو افزایش یافته است.
سازمان جهانی صحت نیز اعلام کرده که موارد ابتلا به تب کانگو در افغانستان در حال افزایش است و این بیماری میتواند جان بسیاری از افراد را تهدید کند.
عبدالجلیل، باشندۀ ولایت لوگر میگوید که تجربۀ ابتلا به بیماری تب کانگو را داشته است.
او میگوید این یکی از تلخترین تجربههای زندهگیاش بوده است: "بعضی از علایم در وجودم ظاهر شد مثل تب، استفراغ، درد عضلات، کم شدن دید چشمها و حساسیت شدید به نور. بالاخره وضعیتم به حدی خراب شد که به کوما رفتم. احتمال دارد گوشتی را خورده باشم که مربوط به حیوان مبتلا به کانگو بوده، چون ما کباب تهیه کرده بودیم و گوشت کاملاً پخته نشده بود، به همین دلیل ویروس کاملاً از بین نرفته بود و من به این بیماری مبتلا شدم."
این بیماری شماری از افرادی را که تصمیم دارند در عید قربان برای قربانی مواشی خریداری کنند، از انتقال این بیماری به اعضای خانوادههایشان نگران کردهاند.
یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "هر سال در روزهای عید قربان ما حیوان میخریم و ذبح میکنیم، اما از بیماری کانگو بسیار به تشویش هستیم. اگر نکات صحی رعایت نشود، این بیماری خطرناک به تمام اعضای خانواده نیز منتقل شده میتواند. آرزو دارم که مسئولان صحی به مردم به خوبی آگاهی بدهند و مردم بتوانند با مراعات همین نکات زندگی خود را نجات دهند."
در همین حال، شماری از مسئولان صحی در شفاخانۀ انتانی و همچنان شفاخانه فرانسویها در کابل میگویند که در این اواخر، مراجعه بیماران مبتلا به تب خونریزی دهندۀ کانگو افزایش یافته است.
داکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی در شفاخانۀ انتانی کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "موارد تب خونریزی دهندۀ کانگو افزایش یافته است و شفاخانۀ ملی تخصصی انتانی، با همکاری وزارت صحت عامه، امکانات و تدابیر لازم را روی دست گرفته است. این افزایش موارد، عوامل مختلفی دارد، تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی در ولایتهای مختلف، مانند سیلابها، سبب افزایش این بیماری شدهاند. همچنان، بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه همراه با مواشی نیز در افزایش موارد نقش داشته است."
او به مردم توصیه میکند کسانیکه با مواشی سروکار دارند مانند قصابان، وترنران، کارمندان مسلخ و مالداران، هنگام تماس با حیوانات از دستکش، موزه، پیشبند، عینک و ماسک استفاده کنند.
او همچنان تأکید میکند که هنگام خرید مواشی برای عید قربان، در زمان انتخاب حیوان دستکش بپوشند، حیوان را در مکانی ذبح کنند که خون آن بهگونه درست شسته و پاک شود و پس از قربانی و توته کردن گوشت، آن را در یخچال نگهداری کرده و به شکل درست بپزند.
به گفتۀ او، افرادیکه در دست یا پایشان زخم دارند، نباید به حیوان قربانی نزدیک شوند.
این درحالیست که سازمان جهانی صحت یا "دبلیو اچ او" نیز به تازهگی هشدار داده که موارد ابتلا به تب کریمهکانگو در افغانستان در حال افزایش است و بسیاری از جوامع در معرض خطر قرار دارند.
بهگفتۀ این سازمان، این بیماری ویروسی از طریق گزش کنۀ آلوده یا تماس با خون و انساج حیوان آلوده، بهویژه هنگام یا پس از ذبح حیوان، به انسان انتقال مییابد.
سازمان جهانی صحت از مردم خواسته است که برای جلوگیری از گسترش این بیماری، تدابیر وقایوی صحی را رعایت کنند.
خواستیم در مورد آمار کنونی افراد مبتلا به بیماری تب کانگو معلومات بهدست آوریم، اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.
با این حال، وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان روز پنجشنبه ۲۴ ثور با نشر پیامی در شبکۀ اکس اعلام کرده است که در صورت کنهگزیدگی و بروز علایم تب کانگو، مانند تب، جاندردی، دلبدی، استفراغ و خونریزی زیر جلد، افراد باید به داکتر مراجعه کنند تا بیماری بهموقع تشخیص و تداوی شود.
همهساله با فرارسیدن عید قربان، موارد ابتلا به بیماری تب کانگو نیز افزایش مییابد، زیرا بهگفتۀ مسئولان صحی، شمار زیادی از حیوانات بدون رعایت اصول صحی به بازارها انتقال داده شده و ذبح میشوند.
در روزهای عید قربان، قصابان، فروشندگان مواشی و خانوادههایی که حیوانات را ذبح میکنند، بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند.
با آنکه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در کابل و برخی ولایتهای دیگر از آغاز کمپاین دواپاشی طویلهها و محل نگهداری حیوانات بهمنظور جلوگیری از شیوع بیماری تب خونریزی دهندۀ کانگو و همچنان آگاهیدهی به قصابان خبر میدهد، اما شماری از شهروندان میگویند که هنوز هم آگاهی کافی در مورد خطرات این بیماری و راههای جلوگیری از آن در میان مردم وجود ندارد.
تب خونریزی دهندۀ کریمهکانگو یک بیماری ویروسی خطرناک است که نخستین بار در شبه جزیرۀ کریمه شناسایی شد و بعداً موارد آن در کشور کانگو نیز ثبت گردید.
افغانستان همهساله، بهویژه در فصل گرما و همزمان با فرا رسیدن عید قربان، شاهد افزایش موارد ابتلا به این بیماری بوده است.