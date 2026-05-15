سایۀ جنگ و تنشها بر کودکان در افغانستان؛ دبلیو اف پی میگوید که یک میلیون کودک از دسترسی به کمکها محروم شدند
برنامۀ جهانی غذا (دبلیو اف پی) میگوید که به دلیل تنشها میان حکومت طالبان و پاکستان و جنگ ایران یک میلیون کودک از دسترسی به کمکهای غذایی در افغانستان محروم شدند.
کارل اسکائو، معاون رئیس اجرایی دبلیو اف پی گفته که جنگ و تنشها سبب افزایش هزینۀ حمل و نقل محمولههای کمکی شده است.
