برنامۀ جهانی غذا (دبلیو اف پی) می‌گوید که به دلیل تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان و جنگ ایران یک میلیون کودک از دسترسی به کمک‌های غذایی در افغانستان محروم شدند. کارل اسکائو، معاون رئیس اجرایی دبلیو اف پی گفته که جنگ‌ و تنش‌ها سبب افزایش هزینۀ حمل و نقل محموله‌های کمکی شده است.