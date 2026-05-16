دوازده سال است که پاول اوربی، نویسنده امریکایی در افغانستان ناپدید است

پاول اوربی، نویسنده امریکایی که از دوازده سال به این سو در افغانستان ناپدید شده
ایالات متحده روز جمعه درخواست خود برای کسب اطلاعات در مورد پاول اوربی، نویسنده امریکایی را که بیش از دوازده سال است در افغانستان ناپدید شده، تجدید کرد.

مقامات امریکایی در دوازدهمین سالروز ناپدید شدن اوربی گفتند که تلاش‌ها برای یافتن و بازگرداندن او ادامه دارد.

دفتر نماینده ویژه ایالات متحده در امور گروگان‌گیری در بیانیه‌ای اعلام کرد که خانواده اوربی از زمان ناپدید شدن او در ولایت خوست در سال ۲۰۱۴ با "سوالات بی‌پاسخ" زندگی می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: "ما همچنان از تلاش‌ها برای بازگرداندن امریکایی‌ها در خارج از کشور و اطمینان از اینکه هیچ امریکایی فراموش نشود، حمایت می‌کنیم."

طبق گزارش دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده، اوربی آخرین بار در اواسط ماه مه ۲۰۱۴ در شهر خوست در حین تحقیق برای یک کتاب دیده شد. او در زمان ناپدید شدن ۷۱ سال داشت.

اف‌بی‌آی می‌گوید اوربی نویسنده‌ای آزاد، اصالتاً اهل ایالت ایلینوی بود و به زبان‌های انگلیسی، پشتو و جرمنی صحبت می‌کرد.

این اداره همچنین اعلام کرد که اوربی از عفونت گوش رنج می‌برد و به درمان و دارو نیاز دارد.

حکومت امریکا جایزه‌ای ۶ میلیون دالری برای اطلاعاتی که منجر به پیدا شدن و برگشت او شود، تعیین کرده است.

