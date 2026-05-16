کارل اسکاو، معاون اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد دبلیو اف پی، در گفتگو با خبرگزاری فرانس‌پرس درباره مشکلات ایران و پاکستان گفت:

"برای شما یک مثال می‌زنم؛ شما می‌دانید که ما هزاران تُن بیسکویت را از اندونیزیا وارد می‌کردیم که ابتدا به پاکستان انتقال داده می‌شد، اما راه‌ها بسته بود، بناً آن را به دوبی انتقال دادیم تا از آنجا از طریق ایران وارد شود. سپس در ایران جنگ آغاز شد، بعد این بیسکویت‌ها را به ترکیه انتقال دادیم تا از راه بحیره کسپین آورده شود. اکنون در حال رسیدن است، اما ماه‌ها زمان برده و هزینه بسیار زیادی نیز در پی داشته است."

آقای اسکاو افزود که پول موجود است و جامعه جهانی تأکید می‌کند که کودکان نباید گرسنه بخوابند، اما به‌دلیل افزایش هزینه‌ها که ناشی از تنش‌ها با پاکستان و جنگ ایران است، آنان نتوانسته‌اند به اهداف خود به‌گونه درست دست یابند.

اکنون ما برآورد می‌کنیم که اگر در روند انتقال مواد مشکلاتی وجود نمی‌داشت که سبب تأخیر و افزایش هزینه‌ها می‌شود، ما می‌توانستیم در افغانستان برای بیش از یک میلیون کودک دیگر نیز غذا فراهم کنیم

تمام راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان از ماه اکتوبر سال گذشته پس از آن بسته شد که طیاره‌های پاکستانی چند ولایت، از جمله کابل را بمباران و ادعا کردند که طالبان پاکستانی یا تی تی پی را هدف قرار داده‌اند.

مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد می‌کنند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند.

پس از بسته شدن راه‌های پاکستان، طالبان روابط خود را با ایران گسترش داده‌اند.

در تازه‌ترین مورد ملا محمد حفیظ مجاهد، والی طالبان در فراه، همراه با شماری دیگر از مقام‌های طالبان در غرب افغانستان، روز جمعه ۲۵ ثور با مقام‌های ولایت خراسان جنوبی ایران درباره تسهیلات تجارتی گفتگو کردند.

مولوی عبدالمالک اسامه، سخنگوی والی طالبان در فراه، روز جمعه به رسانه‌ها گفت که این نشست در بندر ابو نصر فراهی برگزار شد.

در بیست‌وهشتم فبروری، پس از آن‌که امریکا و اسرائیل بر ایران حمله کردند، تجارت از مسیر ایران با افغانستان با مشکل روبه‌رو شد و هنوز هم نیروهای امریکایی در بحر مانع صادرات و واردات ایران می‌شوند.

ایران تنگه هرمز را بسته و دیگر استفاده از بندر چابهار ایران که تاجران افغان از آن برای صادرات و واردات به هند و شماری از کشورهای عربی استفاده می‌کردند، ممکن نیست.

این در حالیست که مادران افغان که کودکان شان به سوءتغذیه مبتلا اند، پیش از این در صحبت با رادیوآزادی گفته بودند که مواد غذایی ویژه برای پیشگیری و درمان سوءتغذیه کودکان در مراکز صحی در دسترس نیست.



