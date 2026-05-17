آنان میگویند پولیو میتواند آینده یک کودک را برای همیشه تغییر دهد، در حالیکه چند قطره واکسین، راه سادهای برای جلوگیری از این معلولیت دایمی است.
"بزرگکردن اینگونه طفل که همیشه به پشت خوابیده باشد، سخت است. حالا به دیگر مادران میگویم که شما اینطور نکنید."
مادر یک دختر ۱۲ ساله از ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید که دخترش حدود پنج سال قبل به پولیو مبتلا شده است.
او به رادیو آزادی گفت که بیتوجهی خانوادهاش به تطبیق واکسین پولیو، زندگی دخترش را برای همیشه تغییر داده است.
"فکر میکردم واکسین است، یک بار شود کافی است؛ چه میفهمیدم که دخترم به این حال برسد. واکسین کردیم، اما پوره نکردیم. اگر کدام وقت برابر میشد واکسین میکردم، اگر نه، پشتش نمیگشتم. عیب میدانستم. همین است که حالا دخترم بیحرکت برایم افتاده، چی کار کنم؟"
در همین حال، شماری از خانوادههایی که بهگونه منظم کودکانشان را واکسین میکنند، میگویند که آگاهی از خطرات پولیو باعث شده تا آنان هیچ دور کمپاین را از دست ندهند.
شکرالله حلیم، باشنده ولایت ننگرهار، در این مورد به رادیو آزادی گفت: "به اطفالم بهطور منظم واکسین پولیو داده میشود. اگر در قریه بیاید، خوب، اگر به وقت نیاید، خودم به کلینیک میبرم. ما بخاطر همین به وقت واکسین میکنیم که به پولیو مبتلا نشوند و در آینده دست یا پایشان فلج نشود."
این خانوادهها در حالی از اهمیت واکسین پولیو سخن میزنند که نهاد «افغانستان عاری از پولیو» اعلام کرده که دور تازه کمپاین واکسین پولیو روز دوشنبه ۲۸ ثور در برخی از ولایتهای افغانستان آغاز میشود.
بر اساس نقشهای که این نهاد روز یکشنبه ۲۷ ثور در شبکه ایکس منتشر کرده، این کمپاین در ولایت های بادغیس، کندز، هلمند، کندهار، ارزگان، دایکندی، زابل، غزنی، پکتیکا، بامیان، پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر روز دوشنبه آغاز خواهد شد.
در اعلامیه همچنان آمده که این کمپاین در برخی از بخشهای ولایتهای هرات، بلخ، کابل و غور نیز تطبیق میشود و اما در زون جنوب با یک روز تفاوت به تاریخ ۲۹ ثور آغاز خواهد شد.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» از والدین خواسته تا با واکسینکردن کودکانشان در این کمپاین، در جلوگیری از پولیو و ساختن افغانستان عاری از این بیماری سهم بگیرند.
شمار کودکانی که قرار است در این دور واکسین شوند، مشخص نشده است،در این کمپاین ها معمولا کودکان زیر پنجسال واکسین می شوند.
در این حال ،تغییر شیوه تطبیق واکسین پولیو در افغانستان نیز نگرانی هایی را به همراه داشته است.
بر اساس تصمیم حکومت طالبان، از سال ۲۰۲۴ میلادی به اینسو، کمپاینهای تطبیق واکسین پولیو در افغانستان دیگر بهگونه خانهبهخانه راه اندازی نمیشوند و کودکان بیشتر در مساجد واکسین دریافت میکنند.
شماری از خانوادهها پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته اند که به دلیل نبود محرم، مشکلات رفتوآمد یا فاصله زیاد تا مراکز تعیینشده، برخی کودکان از دریافت واکسین باز میمانند.
کارشناسان بخش کمپاین واکسین پولیو نیز باور دارند که برای جلوگیری کامل از پولیو، باید همه کودکان بدون استثنی تحت پوشش واکسین قرار گیرند.
داکتر کمال شاه، مسئول پیشین رسانهها و ارتباطات در شعبه مبارزه با پولیو دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسیف) در افغانستان، به رادیو آزادی گفت: "کمپاینهای خانهبهخانه تطبیق نمیشود و کیفیت کمپاینها هم خیلی خوب دانسته نمیشود. بهترین راه این است که کمپاینهایی به راه انداخته شود که کیفیت آن خوب باشد و به همه اطفال رسیدگی شود. متأسفانه در افغانستان کمپاینها برگزار میشود، اما از نگاه کیفیت کمبودیهای زیادی وجود دارد. وقتی کمبودی باشد، به تمام اطفال رسیدگی نمیشود و برخی از واکسین باز میمانند. برای واکسین این کودکان، ارگانهای ذیدخل باید ستراتیژی ویژه بسازند تا از این بیماری جلوگیری شود."
پیش از این نیز در ۱۳ اپریل سال جاری، کمپاین واکسین پولیو در ۱۸ ولایت افغانستان برگزار شده بود و در جریان آن میلیونها کودک واکسین دریافت کردند.
با آنکه در سال جاری میلادی تاکنون مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده، اما سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) در سال ۲۰۲۵ دستکم ۹ مورد مثبت این بیماری را در این کشور گزارش داده بود.
افغانستان و پاکستان هنوز دو کشوری در جهاناند که بیماری پولیو در آنها بهگونه کامل ریشهکن نشده است.
به گفته داکتران ویروس پولیو با آسیبرساندن به نخاع و سیستم عصبی، میتواند سبب فلج دایمی بخشهایی از بدن، بهویژه پاها، شود.
پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها تطبیق واکسین ضد پولیو میتواند کودکان را از آن در امان نگه دارد.