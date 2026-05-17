به نوشته خبرگزاری فرانسه، از نظر سطح هشدار در چارچوب مقررات این سازمان، این وضعیت پس از بالاترین سطح هشدار بینالمللی برای یک بیماری عفونی، در مرتبه دوم جدیت قرار دارد.
بیماری ابولا هفدهمین بار است که در کشور کانگو در افریقای مرکزی شیوع پیدا کرده.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در افریقا روز شنبه اعلام کرد، این بیماری تاکنون جان ۸۸ نفر را در این کشور گرفته.
علاوه بر این، ۳۳۶ نفر نیز مشکوک به ابتلا به این تب ویروسیِ که به سرعت در حال انتقال است، هستند.
از جمله نشانههای این بیماری ویروسی خطرناک تب و استفراغ و خونریزی است
این بیماری که به اعتقاد داکتران و پژوهشگران از خفاش سرچشمه گرفته میتواند به از کار افتادن اندامهای داخلی بدن نیز بینجامد.
در عین حال سازمان جهانی صحت هشدار داده که هنوز از آمار دقیق ابتلا به ابولا در شمال شرقی این کشور افریقایی در نزدیکی مرز اوگاندا و سودان جنوبی اطلاعی در دست نیست.
همزمان سازمان داکتران بدون مرز نیز شیوع سریع ابولا در کانگو را بسیار نگرانکننده خوانده و وعده داده که در حال تدارکات برای واکنش وسیع به این بیماری است.
به گفته وزیر صحت کشور کانگو، شاخه بوندیبوگیو از ویروس ابولا مسئول این شیوع اخیر است که نه واکسین دارد و نه روش درمانی خاص، و در عین حال نرخ مرگ و میر آن نیز بالاست و میتواند تا ۵۰ درصد هم برسد.
تنها واکسین موجود برای بیماری ابولا مربوط به شاخه ویروس زئیرِ است که کشنده ترین و شایعترین ویروس از خانوادۀ ابولا است که در سال ۱۹۷۶ شناسایی شد و نرخ مرگ و میر آن ۶۰ تا ۹۰ درصد ارزیابی شده.
جمهوری دموکراتیک کانگو کشوری پهناور با حدود صد میلیون نفر جمعیت است که با مشکلات زیرساختی فراوان دست و پنجه نرم میکند و از همین رو انتقال تجهیزات صحی در این کشور همواره با دشواری همراه است.
با تمام پیشرفتها در تولید واکسین و تشخیص بیماریهای ویروسی، ابولا در ۵۰ سال گذشته جان ۱۵ هزار نفر را در قاره افریقا گرفته است.
مرگبارترین شیوع ابولا در کانگو در میان سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ میلادی رخ داد که جان تقریبا ۲۳۰۰ نفر را گرفت.
ویروس ابولا از طریق ترشحات بدن مثل آب دهان یا آلوده شدن به خون فرد مبتلا، از فردی به فرد دیگر انتقال مییابد و زمان بروز اولین نشانهها و علائم این بیماری در بدن میتواند تا ۲۱ روز به طول بینجامد.