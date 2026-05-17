اداره رسانهای ابوظبی روز یکشنبه از وقوع آتشسوزی در نزدیکی نیروگاه هستهای «براکه» در امارات متحده عربی خبر داد.
به گفته این اداره حادثه آتشسوزی در نتیجه حمله درون یا پهپاد رخ داده است.
پیشتر وزارت دفاع امارات متحده عرب اعلام کرد که سه درون یا پهپاد از مرز غربی وارد این کشور شده بودند و یکی از آنها به نزدیکی نیروگاه برخورد کرد.
این نیروگاه در سال ۲۰۲۰ آغاز به کار کرد و در ۲۰۰ کیلومتری غرب پایتخت امارات، ابوظبی و در نزدیکی مرزهای عربستان سعودی و قطر قرار دارد.
شرکت دولتی «امارات انرژی هستهای» در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که این نیروگاه تا یکچهارم نیاز برق این کشور نفتخیز را تأمین میکند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این حمله را محکوم کرد.
گروسی نگرانی شدید خود را از این حادثه ابراز کرده و گفته است هرگونه فعالیت نظامی که ایمنی هستهای را تهدید کند، غیرقابل قبول است.
در پی آغاز حمله مشترک امریکا و اسرائیل به خاک ایران در نهم حوت، امارات متحده عربی به بزرگترین هدف حملات تلافیجویانه سپاه پاسداران تبدیل شد.
بعد از برقراری آتشبس میان ایران و امریکا، مقامهای ایرانی و رسانههای نزدیک به حکومت با لحن تندی درباره امارات موضعگیری میکنند و در مقابل مقامهای اماراتی نیز به شدت از تهران انتقاد کردهاند.