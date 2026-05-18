دونالد ترمپ: اگر ایران بسیار سریع توافق نکند، چیزی از آن باقی نخواهد ماند

دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد که «وقت زیادی ندارد» و اگر بهسرعت برای رسیدن به توافق با امریکا اقدام نکند، «چیزی از آن باقی نخواهد ماند.»
ترمپ یکشنبه، ۲۸ ثور در پیامی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروت سوشیال، نوشت: «برای ایران، زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان حیاتی است!»
بعد از این پیام، او با انتشار چند تصویر مختلف گرافیکی که حاکی از هدف قرار دادن ایران و نیز آغاز دوباره جنگ با فشاردادن یک دکمه توسط او بود، تهدیدات خود علیه تهران را تکرار کرد.
ترمپ در یکی از این تصاویر بهطور ضمنی از ادامه جنگ علیه ایران دفاع کرد و با مقایسه طول چند جنگ مختلف از جمله جنگهای افغانستان، عراق و ویتنام، نوشت که حملات به ایران تنها شش هفته به طول انجامید.
دونالد ترمپ دقایقی بعد از انتشار این پیام، در گفتوگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس تهدید خود را تکرار کرد و گفت: «زمان برای ایران در حال تمام شدن است».
او هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود، «ضربات بسیار شدیدتری» دریافت خواهد کرد.
اکسیوس به نقل از ترمپ درباره ایران نوشت: «ما میخواهیم به توافق برسیم. آنها هنوز در جایگاهی که ما میخواهیم نیستند. یا باید به آنجا برسند، یا ضربه سختی خواهند خورد، و آنها چنین چیزی را نمیخواهند.»
ترمپ افزود که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده «بسیار شدیدتر از قبل» به آن حمله خواهد کرد.
او با این حال از تعیین ضربالاجل مشخص برای مذاکرات با ایران خودداری کرد.