قربانیان سیلابها: هیچ چیز نداریم و هیچ کس به ما کمک نکرده

علیمحمد، باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، میگوید که خانه و وسایلش در سیلابها از بین رفته و اکنون با خانواده هشتنفرهاش بدون سرپناه زیر آسمان بسر می برد:
این خانهها همه در خطر فروریختن اند، هیچ چیز نداریم
داخل شویم میترسیم که بالای ما نریزد، آنقدر جا نیست که اطفال در آن بخوابند، هیچکس کمک نکرده، ما به همه چیز ضرورت داریم."
نصرت، باشنده ولسوالی درهنور این ولایت، نیز مشکل مشابه را بیان میکند:
"هیچ چیزی برای ما نمانده، حتی برای خوردن هم چیزی نداریم، سیلابها آرد ما را هم برده، حالا هیچ خوراک نداریم."
این خانوادههای آسیبدیده میگویند که بدون سرپناه زندگی میکنند و اگر موج تازه سیلابها برسد، زنان و کودکان بیشترین قربانیان خواهند بود.
این در حالی است که موج تازه احتمالی سیلابها دوباره زندگی آنان را تهدید میکند.
اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز دوشنبه ۲۸ ثور، درباره احتمال بارندگیهای شدید، رد و برق، بادهای تند و سیلاب در دستکم ۲۲ ولایت افغانستان هشدار داده است.
این اداره ولایتهای کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، پکتیا، خوست، لوگر، هرات، غور، بادغیس، سمنگان، سرپل، فاریاب، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان را از جمله ولایتهای یاد کرده که بیشترین خطر سیلاب در آنها وجود دارد.
این اداره به مسئولان در این ولایتها توصیه کرده که آمادگی کامل داشته باشند.
براساس پیشبینی، در این ولایتها میزان باران بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر خواهد بود.
حکومت طالبان از مردم خواسته که در مناطق آسیبپذیر از دریاها، درهها و مکانهایی که خطر سیلابهای ناگهانی دارد دوری کنند
از آغاز ماه حمل تاکنون، این موج بارندگیها و سیلابهای مرگبار در افغانستان هزاران خانواده را متضرر ساخته و خسارات سنگین جانی و مالی به مردم وارد کرده است.
براساس معلومات اداره آمادگی در برابر حوادث حکومت طالبان، از ششم ماه حمل تاکنون در اثر حوادث طبیعی در افغانستان ۲۵۷ نفر جان باخته و ۳۳۸ نفر زخمی شدهاند.
همچنان صدها خانه بهطور کامل یا قسمی تخریب شده، صدها کیلومتر سرک و شماری پلها آسیب دیده، دهها جریب زمین زراعتی و باغها از بین رفته و در مجموع بیش از ۱۱ هزار خانواده متضرر شدهاند.
حکومت طالبان گفته که با شماری از خانواده های آسیب دیده کمک فراهم کرده، اما به گفته خانوادههای آسیبدیده، کمکهای کافی به آنان نرسیده و شماری از آنان هنوز از کمبود سرپناه و مواد غذایی رنج میبرند.