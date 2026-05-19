.از یک طرف مشکلات اقتصادی و از طرف دیگر مشکلات امنیتی موجود است

یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود روز سه شنبه ۲۹ ثور به رادیو آزادی گفت که نزدیک به ۲۰ سال در ولایت‌های هلمند و کندهار در کنار نیروهای بریتانیایی کار کرده‌، اما اکنون که در وضعیت دشوار امنیتی و اقتصادی قرار دارد و رفتن به کشور سوم به هدف پیشبرد پرونده اش برایش دشوار است.

« فعلاً در شرایط خیلی بدی امنیتی قرار داریم، فیصله‌ای که صورت گرفته از طرف خود دولت بریتانیا که این کیس‌ها از کشور سوم پیش برده شود غیر قابل قبول است، چون یک از یک طرف مشکلات اقتصادی، از طرف دیگر مشکلات امنیتی که موجود است و از طرف دیگر مشکلات صادر نمودن ویزه برای آن تعداد افغان‌هایی است که در صدد رفتن به کشور سوم هستند.»

یک افغان دیگر همکار سابق نیروهای های بریتانیایی در افغانستان نیز می گوید در حال حاضر با مشکلات زیاد روبرو است. او به شرط نگرفتن نامش گفت:

« با آنکه تمام شواهد، اسناد، مدارک موجود است و همه کمک‌هایی که همراه نیروهای بین‌المللی و بریتانیا در افغانستان صورت گرفته بود دست کم گرفته شده ،خواست ما این همین است که در رابطه به این موضوع باید رسیدگی عاجل و جدی صورت بگیرد تا آن تعداد کسانی که در افغانستان باقی مانده اند، باید به مشکلات آنها رسیدگی صورت بگیرد تا آنان با مشکلات امنیتی که روبرو هستند در امان باشند.»

همچنان یک افغان دیگر با شرایط مشابه به رادیو آزادی گفت: «تا فعلاً همینجا هستیم بجا دیگر انتقال نشده ایم، بریتانیا کیس‌هایی که برای نظامی‌ها روی دست داشت، واقعا جای تاسف و جای نگرانی است که ما که جان ما در خطر است، فعلاً همینجا هستیم و هیچ نوع اجرااتی صورت نگرفته است.»

این درحالیست که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که پس از این افغان‌های واجد شرایط برنامه اسکان مجدد، در داخل افغانستان برای خروج از کشور کمک دریافت نخواهند کرد و برای پیشبرد پرونده‌هایشان و اخذ ویزه بریتانیا باید خودشان به کشور سوم سفر کنند.

لوک پولارد وزیر دفاع بریتانیا در ۲۸ اپریل در مکتوبی به پارلمان بریتانیا گفته که افراد واجد شرایط باید، در مدت ۱۲ ماه، در یک مرکز درخواست ویزه برای قرار ملاقات حاضر شوند.

او گفته که پس از رسیدن افراد به یک کشور سوم امن، ارائه حمایت‌های فعلی تا سال ۲۰۲۸ ادامه می یابد و جز موارد استثنایی، دسمبر ۲۰۲۸ پایان انتقال‌ها به بریتانیا خواهد بود .

پولارد افزوده که تصمیم مبنی بر این که کمک‌های داخل‌کشوری برای انتقال از افغانستان را پایان دهند، پس از مشاهده شواهدی از افزایش شمار افغان‌های واجد شرایط که به‌طور موفقانه خودشان به کشورهای سوم منتقل شده‌اند، و پس از ارزیابی دقیق خطرات و همچنین ارزش در برابر هزینه برای مالیه دهندگان اتخاذ شده است.

وزیر دفاع بریتانیا گفته که از زمان بسته‌شدن برنامه‌ها به روی متقاضیان جدید در جولای ۲۰۲۵، شمار پرونده‌های باقی‌مانده از حدود ۲۵ هزار به کمتر از ۱۷ هزار کاهش یافته است. به گفته او، حکومت تخمین می‌زند که کمتر از ۹ هزار نفر دیگر واجد شرایط انتقال باقی مانده‌اند، زیرا در سال‌های اخیر شمار کمتری از متقاضیان معیارهای لازم را برآورده می‌کنند.

بر اساس برخی گزارش ها قبل از این، حکومت بریتانیا از یک سازمان برای کمک به خروج افراد واجد شروط انتقال از افغانستان استفاده می‌کرد.

لوک پولارد وزیر دفاع بریتانیا بیش از یک سال قبل گفته بود که ، بیش از ۳۴ هزار افغان با موفقیت به بریتانیا منتقل شده و افزوده بود که آنان از ابتدا گفته اند که این طرح‌ها نمی‌توانند به طور نامحدود و برای همیشه ادامه یابند.

تصمیم مبنی بر توقف برنامه انتقال افغان های واجد شرایط از افغانستان به بریتانیا در حالی گرفته‌شده که پیش از این شماری از افغان های همکار پیشین نیروهای بریتانیایی در افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که در پی نشر اطلاعات‌شان نگرانی های شان در مورد تهدیدهای امنیتی در افغانستان بیشتر شده است.

رویترز گزارش یکسال قبل گزارش داده بود که در فبروری ۲۰۲۲ اطلاعات حدود ۱۹ هزار افغان همکار پیشین نیروهای بریتانیایی که درخواست انتقال به بریتانیا داشتند، به‌طور اشتباهی توسط یکی از مقام های وزارت دفاع بریتانیا در فیسبوک نشر شده است. پس از آن دیلی تلگراف مدعی شد که پس از افشا نام ها، طالبان بیش از ۲۰۰ نظامی افغان را کشته‌اند، اما طالبان این ادعا را رد کرده‌ گفته اند که به فرمان عفو عمومی رهبر شان متعهد اند.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار قابل توجهی افغان ها که با نیروهای خارجی همکاری کرده‌اند، در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده‌هایشان مستقر شده‌اند و شماری نیز هنوز در داخل افغانستان باقی مانده‌اند.