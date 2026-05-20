درحالیکه شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، بر ادامه عملیات آغاز شده آن کشور علیه طالبان در افغانستان تأکید کرده، شماری از باشندهگان مناطق نزدیک به خط دیورند در افغانستان که در نتیجه درگیریهای اخیر بیجا شدهاند، میگویند که هنوز هم از ترس آغاز دوباره جنگها به خانههای خود بازنگشته اند.
آنان میگویند که با وجود آرام شدن وضعیت در امتداد خط دیورند طی نزدیک به دو هفته گذشته، ترس و نگرانی همچنان پابرجاست.
یکی از باشندهگان ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار که از ترس درگیریها به ولسوالی کامه پناه برده، به رادیو آزادی گفت که اکنون در خانه اقاربش زندهگی میکند.
او که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و صدایش نیز تغییر داده شود، روز چهارشنبه ۳۰ ثور به رادیو آزادی گفت: "نه، تا هنوز به قریه خود برنگشته ایم، چون میترسیم. تنها ما نیستیم، شمار زیادی از خانوادههای بیجا شده هنوز برنگشته اند، چون آنجا هنوز هم هر لحظه ترس حملات توپخانه و حملات هوایی وجود دارد. ما اینجا در کامه در خانه اقارب خود هستیم، اما بسیاری از مردم بیسرپناه در وضعیت دشوار زندهگی میکنند. خواست ما این است که بالاخره یک آتشبس دایمی برقرار شود تا این بیجا شدهگان بتوانند به مناطقشان برگردند و زندهگی آرام خود را ادامه دهند."
شماری از باشندهگان ولایت کنر نیز سخنان مشابهی مطرح میکنند.
یکی از باشندهگان اسعدآباد این ولایت که او نیز نخواست نامش فاش شود و صدایش تغییر داده شود، گفت: "تقریباً ۱۰ یا ۱۲ روز میشود که وضعیت در مناطق مرزی کنر آرام است، اما ترس هنوز وجود دارد، چون پاکستان به هیچ اصولی پابند نیست و هر لحظه ممکن است حمله کند و مردم ملکی را هدف قرار دهد. مردم به پاکستان اعتماد ندارند، به همین دلیل هنوز هم خانوادههای بیجا شده از ناری و چند ولسوالی دیگر به خانههای خود بازنگشته اند و فعلاً در اسعدآباد و مناطق اطراف آن زندهگی میکنند."
نزدیک به دو هفته پیش، در جرگهی میان بزرگان قومی کنر و باجور، بر سر آتشبس توافق شد و از آن زمان تا کنون گزارشی از درگیری گسترده در امتداد خط دیورند میان افغانستان و پاکستان منتشر نشدهاست.
با این حال، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که عملیات نظامی «غضب للحق» با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت، عملیاتیکه پاکستان پیشتر آن را علیه طالبان در افغانستان اعلام کرده بود.
او روز سهشنبه ۲۹ ثور، هنگام سخنرانی در یک اکادمی نظامی در بلوچستان ادعا کرد که هدف این عملیات، حفاظت از جان و مال شهروندان پاکستانی، مبارزه با گروههای تروریستی و هدف قراردادن پناهگاهها و مراکز آنان است: "عملیات غضب للحق در قلب دشمن ترس ایجاد کردهاست. این عزم قاطع ماست که تا نابودی کامل تروریزم از خاک پاکستان، آرام نخواهیم نشست."
شریف این سخنان را پس از حملات اخیر در شهرهای مختلف پاکستان مطرح کردهاست.
پس از افزایش درگیریها میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند، پاکستان عملیات «غضب للحق» را علیه طالبان افغان آغاز کرد که تا هنوز بهگونه رسمی پایان آن اعلام نشدهاست.
این عملیات شامل حملات زمینی و هوایی بر افغانستان بوده است.
حکومت طالبان ادعا کرده که از ۲۶ فبروری سال جاری تا کنون، در حملات هوایی و زمینی پاکستان دستکم ۷۶۱ غیر نظامی کشته و ۶۲۲ تن دیگر زخمی شدهاند، اما پاکستان گزارشهای مربوط به تلفات غیر نظامیان را رد کرده و ادعا کرده که بیش از ۷۰۰ «تروریست» را در افغانستان کشته است.
رادیو آزادی نمیتواند ادعاهای دو طرف را بهگونه مستقل تأیید کند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت، معاونش به پرسشهای رادیو آزادی درباره تهدید تازه شهباز شریف پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها حضور گروههای تروریستی، بهویژه تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، را در افغانستان رد کرده و این مسئله را موضوع داخلی پاکستان دانسته اند.
هرچند برای پایان دادن به این درگیریها، نشستهایی میان هیئتهای دو طرف در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، قطر، عربستان سعودی و اخیراً در شهر ارومچی چین برگزار شده، اما تا کنون نتیجه روشنی از این مذاکرات بهدست نیامده است.