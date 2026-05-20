برخی از منتقدان میگویند این منار یکی از نمادهای مهم تاریخ معاصر افغانستان بود و تخریبش نشاندهنده بیتوجهی به میراث تاریخی است.
اما تعداد دیگر استدلال میکنند که این منار باید سالها قبل تخریب میشد.
شاروالی کابل تحت ادارۀ حکومت طالبان اعلام کرده است که تخریب این منار بخشی از پروژه حل مشکلات ترافیکی و ساخت یک پل جدید است.
اما شماری از کارشناسان شهری و فرهنگی باور دارند که با استفاده از راهحلهای بدیل مهندسی، حفظ این بنای تاریخی ممکن بود.
نعمتالله بارکزی، سخنگوی شاروالی کابل تحت ادارۀ حکومت طالبان گفته است که «منار نجات» دوباره ساخته خواهد شد، زیرا به گفته او این بنا ارزش تاریخی دارد و شاروالی کابل به آن احترام میگذارد.
او در صفحه ایکس چنین گفته است: «بدون شک برای مردم افغانستان، باشندگان کابل و بهویژه مردم جنوب که این حماسه را خلق کردند، ارزش زیادی دارد. شاروالی کابل نیز به این حماسه احترام کامل دارد، اما متأسفانه در جنگهای داخلی منار اصلی تخریب شد و بعداً در سال ۱۳۹۵ منار دیگری بهجای آن ساخته شد. اکنون که پل ساخته میشود، این منار برداشته میشود.»
بارکزی در عین حال گفته است که پل به نام «منار نجات» نامگذاری خواهد شد و بعداً یک منار دیگر بر روی پل ساخته خواهد شد.
کمال ناصر اصولی، عضو پیشین مجلس نمایندگان نظام جمهوری مخلوع افغانستان، در شبکههای اجتماعی این اقدام شاورالی را «ضد ارزشهای تاریخی» خوانده و گفته است که نباید به نام توسعه شهری، نشانههای تاریخی از میان برده شوند.
فهیم کوهدامنی، فعال سیاسی در صحبت با یک رسانه از تخریب منار نجات دفاع کرده و گفته است: این منار باید سالها قبل تخریب میشد. به گفتۀ او برخی نمادها بازتابدهنده منازعههای قومی هستند.
محمد حلیم فدایی، والی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در شبکههای اجتماعی گفته است که مشکل اصلی افغانستان تنها تخریب یک منار نیست، بلکه بحران گسترده سیاسی و اجتماعی در کشور است.
عبدالنافع همت، نویسنده، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: «مردم افغانستان هراس دارند که بسیاری از آثار تاریخی افغانستان از بین رفتهاند؛ بخشی به دست طالبان و بخشی پیش از آن، در زمان جنگهای تنظیمی، و بیشتر این آثار همان زمان تخریب شدند. به همین دلیل مردم میگویند حتی اگر یک اثر باقی مانده، باید حفظ شود. این هم غنیمت است.»
منار نجات یکی از بناهای تاریخی و سیاسی کابل است که ریشه آن به سقوط حکومت حبیبالله کلکانی برمیگردد.
منار نجات در سال ۱۳۰۷ خورشیدی، در دوران پادشاهی محمد نادرشاه، ساخته شده بود تا پیروزی نیروهای او بر حکومت حبیبالله کلکانی را گرامی بدارد.
از نگاه تاریخی و سیاسی، منار نجات برای گروههای مختلف معنای متفاوتی دارد.
در روایت رسمی حکومت نادرشاه و برخی جریانهای دولتی بعدی، این منار نماد «نجات کشور از بیثباتی» و پایان حکومت کلکانی دانسته میشد.
اما برای بسیاری از هواداران یا همتباران حبیبالله کلکانی، این بنا نماد شکست و تحقیر او تلقی میشود.
بسیاری از آثار تاریخی افغانستان در سالهای جنگ تخریب یا غارت شدهاند.
طالبان در دوره نخست حاکمیت خود، مجسمههای دوهزار ساله بودا در بامیان را تخریب کردند. همچنان در جریان جنگهای داخلی موزیم کابل ویران شد.