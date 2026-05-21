یک جوان محصل رشته علوم سیاسی و حقوق در کابل که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدا از حادثه که چند روز قبل برایش اتفاق افتاده چنین گفت:

«طالبان در ساحات چهارقلعه وزیر آباد آمده بودند می‌خواستند برنده‌های (سایه‌بان ها) بالای دکان‌ها را تخریب کنند، کسانی که از کنار آنان می‌گذشتند آنان را نیز مورد لت و کوب و ضرب و شتم قرار می‌دادند، من که خسته و مانده از راه دانشگاه آمده بودم با شلاقی که در دست داشتند چند قمچین مرا زدند یعنی که چرا از اینجا می‌گذری گویی گذشتن از ساحه هم جرم باشد، در جامعه که ما زندگی می‌کنیم واقعا صدای مردم خفه شده و همه در حالت اسفناک و اندوهبار بسر می‌برند.»

در همین حال، یک دختر باشنده کابل، تصاویری از آثار شلاق بر دستان برادرش را با رادیو آزادی شریک ساخته و ادعا می‌کند که او چند روز قبل از سوی اعضای طالبان لت‌وکوب شده است.

«برادرم می‌آمد به طرف خانه، چند قمچین همراه قمچین خود در هر قسمتی از بدنش او را زده اند. وضعیت دیگر بسیار خراب است، زندگی کردن در افغانستان در زیر ظلم و ستم از اینها خیلی سخت است و می‌گویند کسانی که ویدئو می گرفتند، یک چند نفر آنها را هم دستبند زده‌اند، در موتر بالا کرده‌اند و برده‌اند، برادرم را بدون هیچ کدام جرم و گناه به این وضعیت رسانده‌اند.»

همچنان یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش ذکر شود در این مورد گفت:

«ما رفتیم میله، در همان روز سیزده بدر تقریباً هشت نه موتر نفر بودیم. رفتیم اونجا یک جایی نشسته بودیم، امر به معروف آمد گفت که شما چرا اینجا نشسته اید؟ بلند شوید از اینجا بروید، رفتیم بالاتر نشستیم، همانجا پس آمد گفت نه شما چرا اینجا نشسته اید؟ از اینجا برخیزید بروید. باز دوباره حرکت کردیم آمدیم طرف شهر آمدیم نزدیک شهر در همین راه یک گوشه آخر در دشت نشستیم، باز با همان موتر هایلکس خود آمد پیش ما گفت، شما هنوز چرا اینجا نشسته اید؟ هی بالا شو گفت بالا شو. من گفتم خوب بالا می شوم، دیگر باز داخل موترش بالا شدیم همانجا باز این برادرم گفت خیر، خیر است حالا ما می‌رویم.»

در هفته‌های اخیر، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که کاربران آن را منسوب به اعضای طالبان دانسته و به نقل از شاهدان عینی مدعی شده اند که اعضای طالبان در برخی مناطق دست به محاکمه‌های صحرایی، لت‌وکوب و مجازات‌ علنی می‌زنند.

این تصاویر و ویدیو ها واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه های اجتماعی در پی داشته است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تماس های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.

طالبان پیش از این برخی رویدادهای مشابه را تکذیب کرده‌اند، اما در بعضی موارد، از جمله لت‌وکوب یک نوجوان در کابل که چندی پیش ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، خالد زدران سخنگوی قوماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل تأیید کرد که این نوجوان از سوی نیروهای مربوط به طالبان لت‌وکوب شده و عامل آن بازداشت شده است.

در این میان سازمان حقوق بشری رواداری می گوید از زمان تصویب قانون امر به معروف در اگست ۲۰۲۴ تا کنون میزان آزار و اذیت مردم، دخالت در زندگی خصوصی مردم و بازداشت های خودسرانه از طرف نیروهای امر به معروف و در مجموع از طرف طالبان بیشتر شده است.

شهرزاد اکبر رئیس این سازمان روز پنجشنبه ۳۱ ثور به رادیو آزادی گفت که این وضعیت باعث ایجاد ترس و هراس شده و شهروندان در ترس زندگی می‌کنند و حس می‌کنند که مقامات حاکم می‌خواهند به تمام جنبه‌های زندگی خصوصی‌شان نفوذ و کنترول داشته باشند.

«بسیار وقت‌ها بدون اینکه اطلاعات کافی در مورد یک وضعیت داشته باشند. در قدم اول لت‌وکوب کاملاً امر مغایر با موازین حقوق بشری است، هتک حرمت انسانی افراد است، آسیب به انسان‌ها است. اصلاً جایی ندارد در یک نظام عدلی و قضایی و در قدم دوم به شیوه‌ای که طالبان به اصطلاح مردم را به مجازات می‌کنند، بدون یک پروسه تحقیق، بدون اینکه کسی فرصت داشته باشد که از خود دفاع کند، بدون اینکه واضح باشد که جرم چیست، این واقعاً مفهوم قانون و عدل و انصاف را در افغانستان مکمل زیر سؤال برده است.»

بانو اکبر افزود که پیامدهای مسئله باعث ایجاد یک جامعه غمگین، ترس خورده و جامعه‌ای که در آن خشونت و لت‌وکوب عادی شده می باشد که عواقب بسیار سنگین برای آینده می‌تواند داشته باشد.

چند روز پیش از این «اتحادیه فعالان حقوق بشر» نیز در اعلامیه ای با اشاره به نشر برخی ویدیو های لت و کوب برخی شهروند که منسوب به نیروهای طالبان دانسته گفته که ادامه این وضعیت می‌تواند باعث عمیق‌تر شدن بحران‌های اجتماعی و افزایش بی‌ثباتی در آینده افغانستان شود.