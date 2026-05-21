گلابشاه، یکی از باشندگان شهر لشکرگاه ولایت هلمند میگوید که از چهارشنبه «۳۰ ثور» به اینسو، در ولسوالیها و مناطق مختلف این ولایت، طوفانها و بادهای شدید خسارات مالی گستردهای وارد کرده و به گفته او در برخی مناطق حتی تلفات جانی نیز برجا گذاشته است.
او روز پنجشنبه «۳۱ ثور» به رادیو آزادی همچنان گفت که درجه حرارت در این شهر به ۴۲ درجه رسیده است.
"سیستمهای سولری خانههای مردم کاملاً از بین رفته و شکسته است. در ولسوالی سنگین یک دختر کوچک نیز جان باخته است. در شهر نیز تلفات زیادی به مردم رسیده است. همچنان پایههای برق و درختان در شهر به زمین افتاده اند، مردم در این وضعیت بیشتر به کلینیکها نیاز دارند، اما دوا وجود ندارد و هوا نیز بسیار گرم است."
احسانالله، یکی از باشندگان ناحیه پنجم شهر کندهار نیز در مورد خسارات طوفان ها به رادیو آزادی گفت:
"در کندهار خسارات زیادی وارد شده است؛ سولرها، شیشهها، دیوارها و اتاقهای خانههای مردم تخریب شده و زیانهای مالی زیادی به بار آمده است، اما تا اکنون تلفات جانی گزارش نشده است. ما فعلاً مصروف جمعآوری شیشهها و چوبها هستیم، هنوز هم هوا ابری است."
او میگوید در نتیجه این بادهای شدید، دیوارهای یک مسجد بزرگ در منطقه عینو مینه شهر کندهار نیز فرو ریخته است.
در همین حال، شماری از باشندگان ولایت کنر میگویند که از دو روز به اینسو بارانهای شدید در مناطقشان ادامه دارد و کشتزارهای بسیاری از مردم تخریب شده است.
عبدالستار ایوبی، یکی از باشندگان ولسوالی چوکی این ولایت به رادیو آزادی گفت:
"دو روز است بارانهای شدید ادامه دارد، در برخی مناطق حتی ژاله نیز باریده که محصولات را از بین برده است. از سوی دیگر، یک هفته میشود که در نتیجه همین بارانهای شدید سیلابها آمده و سرکها و راههای مواصلاتی را تخریب و مسدود کرده است. سیلابها خانهها را برده، زمینها و کشتها را نابود کردهاند. ما اکنون بسیار نگران هستیم که ژاله دوباره نبارد چون محصولات ما رسیده اما هنوز جمعآوری نشده است."
برخی باشندگان ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفتهاند که بتازگی در نتیجه بارانهای شدید و سیلابها، زمینهای زراعتی، باغها، سرکها و محصولات زراعتی آسیب دیدهاند.
این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز پنجشنبه نیز در مورد احتمال بارانهای شدید، سیلابها، گرد و غبار و بادهای تند در شماری از ولایتهای افغانستان هشدار داده است.
این اداره ناوقت چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که بر اساس پیشبینی نهادهای معتبر بینالمللی، در ولایتهای کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، بلخ، سمنگان، سرپل، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان احتمال رعد و برق، باران نسبتاً شدید، بادهای تند، گرد و غبار و سیلابها وجود دارد.
بر اساس معلومات این اداره، میزان بارندگی در این ولایتها بین ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
این اداره از مردم خواسته که از نزدیک شدن به کنار دریاها و مناطق دارای خطر سیلاب خودداری کنند و مطابق دستورهای کمیتههای ولایتی آمادگی در برابر حوادث، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
همچنان به ادارات ولایتی آمادگی در برابر حوادث دستور داده شده تا در حالت آمادهباش قرار داشته باشند.
افغانستان از اوایل سال ۲۰۲۴ به اینسو، در نتیجه پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی، شاهد بارانهای شدید، سیلابهای ویرانگر و زلزلههای مرگبار بوده است.
سازمانهای مختلف بینالمللی نیز بهطور دوامدار در مورد پیامدهای خطرناک تغییرات اقلیمی در افغانستان هشدار داده و نگرانیهای خود را ابراز کردهاند.
هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش ۳۱ حمل گفت که افغانستان در خط اول بحران اقلیمی جهانی قرار دارد و از نظر مدیریت پیامدها یکی از آسیبپذیرترین کشورها است؛ در حالی که بیش از نیمی از جمعیت آن با فقر گسترده، مشکلات اقتصادی، ناامنی غذایی و نیاز به کمکهای فوری بشری روبهرو هستند.