خاک نخستین وزیر معارف تاجیکستانِ اهل افغانستان، پس از ۸۹ سال به دوشنبه بازگردانده شد

آرامگاه لوچاب در دوشنبه، شاهد مراسمی بود که برای بسیاری از تاجیک‌ها تنها یک خاک‌سپاری نمادین نبود؛ بلکه بازگشت بخشی از تاریخ سرکوب‌شدهٔ کشورشان محسوب می‌شد. در میان سه چهرهٔ برجسته‌ای که خاک نمادین‌شان از گورهای دسته‌جمعی دوران استالین در مسکو به تاجیکستان منتقل شد، نام نثار محمد روشنفکر و سیاست‌مدار اهل افغانستان و نخستین وزیر معارف تاجیکستان نیز شامل بود؛ شخصیتی که در شکل‌گیری نظام آموزشی نوین تاجیکستان نقش داشت، اما در سال ۱۹۳۷ توسط حکومت شوروی تیرباران شد.