باران‌های شدید و سیلاب‌ها بار دیگر در کابل و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان باعث خسارات جانی و مالی به مردم شده است.

خان‌الله، یکی از باشندگان ولایت بغلان، می‌گوید که باران‌های شدید و سیلاب‌ها در منطقه‌شان ده‌ها خانه را ویران کرده و به شمول زنان و کودکان، شماری را کشته و زخمی ساخته است.

او که در یک کلینیک در ولسوالی مرکزی بغلان کار می‌کند، روز جمعه (اول جوزا) به رادیو آزادی گفت:

"دیشب از سمت نهرین به طرف بغلان مرکزی سیلاب آمد که خانه‌های زیادی را ویران کرد، چند نفر هم کشته شدند که شب گذشته به شفاخانه آورده شدند، زنان و کودکان بودند. زمین‌های زراعتی را هم بسیار تخریب کرده است،در منطقه‌ای به نام کوت ستاره نیز تخریب بسیار شدید بوده است."

او می‌گوید باشندگان ولسوالی‌های برکی، بغلان مرکزی و نهرین که از قبل نیز در اثر سیلاب‌های دوامدار سال ۲۰۲۴ خانه‌های خود را از دست داده و در خیمه‌ها زندگی می‌کنند، اکنون با وضعیت بد بشری روبه‌رو هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند.

خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نیز به نقل از ریاست مبارزه با حوادث بغلان گزارش داده است که در اثر باران‌های شدید و سیلاب‌های شب پنج‌شنبه، در چند ولسوالی این ولایت ۱۱ نفر جان باخته، بیش از ۲۰۰ خانه ویران شده و هزاران جریب زمین زراعتی نیز آسیب دیده است.

در همین حال، محب‌الله، یکی از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، نیز به رادیو آزادی گفت که در اثر باران‌های شدید و طوفان‌ها، در یک خانه سه نفر کشته و یک نفر به شدت زخمی شده است.

"در سه روز گذشته طوفان‌های پی‌درپی بود، در منطقه عبدل خیل ولسوالی اچین، دیوار یک خانه فرو ریخت و سقف خانه‌ها پایین آمد که در نتیجه یک پسر، عروس خانواده و یک نواسه جان باختند و یک نواسه دیگر زخمی شد. در ولسوالی ما بیش از صد درخت هم بزمین افتاده است."

باشنده‌گان ولسوالی‌های مختلف بدخشان نیز می‌گویند که سیلاب‌ها زمین‌های زراعتی‌شان را ویران ، خانه‌ها را تخریب کرده و راه‌های مواصلاتی میان ولسوالی‌ها را بسته است.

عبدالمصور، یکی از باشندگان ولسوالی خاش این ولایت، می‌گوید:

"به دلیل باران و سیلاب خسارات زیادی به مردم وارد شده، در چند قریه ده‌ها خانه، صدها زمین زراعتی و باغ‌ها تخریب شده و تعداد زیادی مواشی نیز تلف شده‌اند. ما از دولت و موسسات خیریه خواهان کمک فوری هستیم."

ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی‌های مختلف این ولایت بیش از ۱۰۰ خانه ویران شده، دو نفر جان باخته و دو نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

«سیلاب‌ها در بدخشان نیز خساراتی به جا گذاشته و به زمین‌های زراعتی مردم ، کانال‌ها و سرک‌ها آسیب رسانده است. این خسارات در ولسوالی‌های خاش، وردوج، شهر بزرگ، جرم و زیباک رخ داده است. در حال حاضر، تیم‌های ریاست رسیدگی به حوادث بدخشان با همکاری برخی نهادهای امدادرسان به مناطق آسیب‌دیده فرستاده شده‌اند و سروی خسارات را آغاز کرده‌اند.»

سازمان جهانی صحت (WHO) گفته است که زنان و کودکان در حوادث طبیعی افغانستان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

این سازمان ناوقت روز پنج‌شنبه در پیامی در صفحه ایکس خود نوشته که حوادث طبیعی بر همه مردم به یک اندازه تأثیر نمی‌گذارد و میزان مرگ‌ومیر زنان در این رویدادها نسبت به مردان بیشتر است.

این اداره افزوده که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادی که به کمک‌های عاجل نیاز دارند، زنان هستند و ۷۵ درصد کسانی که در نتیجه حوادث طبیعی از خانه‌های خود بی‌جا می‌شوند را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

همچنان این سازمان گفته که زنان باردار و مادران شیرده در جریان و پس از سیلاب‌ها با خطرات بیشتر صحی روبه‌رو می‌شوند.

سازمان جهانی صحت تأکید کرده که در روند کمک‌رسانی باید به زنان و کودکان اولویت داده شود و خدمات صحی و حمایت‌های روانی نیز شامل برنامه‌های بشردوستانه باشد.

اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز روز جمعه برای ۱۹ ولایت افغانستان از احتمال بارندگی شدید، سیلاب و طوفان هشدار داده بود.

از سوی دیگر، محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، روز جمعه در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود گفته که به دلیل بارندگی شدید و سیلاب‌ها، شاهراه سالنگ‌ها بسته شده است.

او از مردم خواسته تا اطلاع بعدی از سفر در این مسیر خودداری کنند.

افغانستان در نزدیک به دو سال گذشته، به دلیل پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی، به گونه دوامدار شاهد زلزله‌ها، سیلاب‌ها، بارندگی‌های شدید، طوفان‌ها و سایر رویدادهای طبیعی مرگبار بوده که صدها کشته و زخمی برجا گذاشته، هزاران تن را بی‌جا کرده و بحران بشری را تشدید کرده است.