ولکر تُرک گفته که بازگرداندن اجباری مهاجران افغان به افغانستان، آنان را با خطرات جدی روبهرو میکند و این اقدام خلاف قوانین بینالمللی پناهندگی به شمار میرود.
تُرک افزوده که زنان، دختران، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران و اعضای جامعۀ مدنی همچنان در افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه هستند
ولکر تُرک از کشورهای اروپایی خواسته که برای حفاظت از افغانها، سیاست هایی را که تضمینهای حقوق بشری را تضعیف میکند، رد کنند.
این در حالی است که منابع دیپلماتیک ۳۱ حمل به خبرگزاری فرانسپرس گفته بودند که اتحادیه اروپا از هیئتی از طالبان دعوت خواهد کرد تا برای بحث در مورد اخراج پناهجویان افغان به کشورشان، به بروکسل سفر کند.
این منابع گفته اند که هنوز دعوتنامه رسمی ارسال نشده است.به گفته این منابع این هیئت یک تیم تخنیکی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، این سفر که با کمیسیون اروپا و چندین کشور عضو هماهنگ شده، پس از دو سفر قبلی مقامات اروپایی به افغانستان برای بحث های مقدماتی در مورد این موضوع انجام میشود.
در همین حال پارلمان اروپا خواستار آن شده که از نمایندگان طالبان برای سفر به بروکسل دعوت نشود.
از سوی دیگر، پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا، در واکنش به دعوت احتمالی کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داده که هرگونه توافق با طالبان، به معنای بهرسمیتشناختن رژیمی است که به گفتۀ او علیه زنان جنایت علیه بشریت انجام میدهد.
به گفتۀ او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر نوع عادیسازی روابط با طالبان مخالف هستند.
پیش از این، هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، نیز در واکنش به احتمال سفر طالبان به بروکسل گفته بود که هیچگونه مشروعیتبخشی و معامله با طالبان قابل قبول نیست.
او بهگونه طنز آمیز گفته بود مقامهای اتحادیۀ اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن میکنند.
تام گیبسون، معاون بخش دادخواهی اتحادیه اروپا در کمیته حفاظت از خبرنگاران نیز گفته بود در حالیکه طالبان به رسانه ها حمله می کنند کمیسیون اروپا از آنان برای حضور در بروکسل دعوت می کند و این تکان دهنده است.
اتحاد فعالان حقوق بشر نیز روز سه شنبه ۲۹ ثور با نشر بیانیهای نگرانی عمیق خود را در این مورد ابراز کرده و نوشته بود که این اقدام نهتنها یک تصمیم دیپلماتیک خطرناک است، بلکه میتواند یک خطای استراتژیک با پیامد های امنیتی بلندمدت برای اروپا باشد.