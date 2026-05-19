انتظار می‌رود که دور تازۀ کارزار واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه در حدود ۲۰ ولایت آغاز ‌شود.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» یک‌شنبه اعلام کرده که این کارزار در بادغیس، کندز، هلمند، کندهار، ارزگان، دایکندی، زابل، غزنی، پکتیکا، بامیان، پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر آغاز خواهد شد.

در ولایت‌های جنوب‌شرقی، این کمپاین با یک روز تأخیر آغاز می‌شود.

خانواده‌های کودکان مبتلا به پولیو از مردم می‌خواهند که حتماً کودکان خود را واکسین کنند.

افغانستان و افغانستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز بیماری پولیو در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

تا کنون در سال جاری هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده، اما سازمان جهانی صحت گفته است که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۹ مورد مثبت ثبت شده بود.