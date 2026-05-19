سه شنبه ۲۹ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۵۲

افغانستان

کمیته حفاظت از خبرنگاران از کمیسیون اروپا خواست تا برنامه‌های برای دعوت طالبان به بروکسل را لغو کند

کمیته حفاظت از خبرنگاران روز دوشنبه ۲۸ ثور به نقل از تام گیبسون، معاون بخش دادخواهی اتحادیه اروپا در کمیته حفاظت از خبرنگاران نوشته در حالیکه طالبان به رسانه ها حمله می کنند کمیسیون اروپا از آنان برای حضور در بروکسل دعوت می کند و این تکان دهنده است.

این کمیته افزوده که با انجام این کار، این نهاد به رژیمی مشروعیت می‌بخشد که مسئول سرکوب شدید و سانسور است و همچنین روابط عمومی آنان را به‌عنوان یک بازیگر بین‌المللی تقویت می‌کند. کمیسیون اروپا باید چنین برنامه‌هایی را لغو کند.

این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که قرار است مقام‌های حکومت طالبان برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر کنند.

خبرگزاری فرانس‌پرس ۳۱ حمل به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که این هیئت یک تیم تخنیکی خواهد بود.

در همین حال اتحاد فعالان حقوق بشر نیز روز سه شنبه ۲۹ ثور با نشر بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را در این مورد ابراز کرده و نوشته که این اقدام نه‌تنها یک تصمیم دیپلماتیک خطرناک است، بلکه می‌تواند یک خطای استراتژیک با پیامد های امنیتی بلندمدت برای اروپا باشد.

رئیس جمهور قرغیزستان می‌گوید که کشورش قصد دارد توجه ویژه‌ای به وضعیت افغانستان داشته باشد

صدر جباروف، رئیس جمهور قرغیزستان
صدر جباروف، رئیس جمهور قرغیزستان

صدر جباروف، رئیس جمهور قرغیزستان در پیامش به رهبران جهان گفته که در صورت انتخاب شدن کشورش به عنوان عضو غیردایمی شورای امنیت ملل متحد، توجه ویژه‌ای به وضعیت افغانستان خواهد داشت.

او در این پیام که روز یک‌شنبه ۲۷ ثور از سوی رسانه‌های دولتی قرغیزستان نشر شده، گفته که امنیت آسیای مرکزی رابطۀ مستقیمی با ثبات در افغانستان دارد.

قرار است که اعضای غیردایمی شورای امنیت ملل متحد در اوایل ماه جون انتخاب شوند.

حکومت طالبان از اظهارات رئیس جمهور قرقیزستان استقبال کرده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان به طلوع نیوز گفته که آنها از دیدگاه رئیس جمهور قرقیزستان در مورد افغانستان حمایت می‌کنند و افزوده که "سایر کشورها نیز باید این واقعیت را درک کنند که افغانستان نقش مهمی در ثبات منطقه‌ای ایفا می‌کند."

این درحالیست که سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) بارها از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده است.

افزایش جمعیت در افغانستان در پی برگشت شمار زیادی از مهاجرین

یک خانوادۀ مهاجر افغان که از ایران برگشت کرده است (تصویر آرشیف)
ملل متحد می‌گوید که به دلیل برگشت مهاجرین، جمعیت در افغانستان به گونۀ چشمگیری افزایش یافته است.

برنامۀ اسکان بشر ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ ثور با بیان این موضوع گفته که از سال ۲۰۲۳ به این سو ۵ میلیون نفر به افغانستان برگشت کردند.

این ادارۀ ملل متحد گفته که برخی اداره‌های ملل متحد روز سه‌شنبه در "سیزدهمین مجمع جهانی شهری" در باکو، پایتخت آذربایجان در پیوند به چگونگی حمایت از ادغام برگشت‌کنندگان در افغانستان بحث خواهند کرد.

برنامۀ توسعه‌ای ملل متحد هم اخیراً در گزارش‌اش با نگرانی از افزایش جمعیت در افغانستان گفته بود که بازگشت‌کنندگان تازه نسبت به دیگران آسیب‌پذیرتر هستند و ۹۲ درصد آنان با مشکلات شدید زندگی مواجه‌اند.

گمرک ازبیکستان: حدود ۶۰۰ کیلوگرام مواد مخدر را که از افغانستان قاچاق شده بود، کشف و ضبط کردیم

بسته‌های مواد مخدر که ادارۀ گمرک ازبیکستان از کشف و ضبط آن خبر داده است
ازبیکستان می‌گوید که حدود ۶۰۰ کیلوگرام مواد مخدر را که از افغانستان به این کشور قاچاق می‌شد، کشف و ضبط کرده است.

ادارۀ گمرک ازبیکستان روز یک‌شنبه ۲۷ ثور، اعلام کرده که از این میان حدود ۵۹۳ کیلوگرام این مواد چرس (حشیش) بوده و بیش از ۳ کیلوگرام دیگر آن تریاک بوده است.

بر اساس اعلامیۀ این اداره، این مقدار مواد مخدر به گونۀ ماهرانه در یک اسکواتر جاسازی شده بود و اسکواتر هم در یک موتر باربری بار شده بود.

حکومت طالبان در افغانستان تا به حال به گونۀ رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این در کنار ممنوع اعلام کردن کشت کوکنار، بر مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر تأکید کرده است.

این درحالیست که کشورهای منطقه همواره از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی کرده اند.

کمک پنج‌ونیم میلیون دالری دنمارک به صندوق بشردوستانۀ افغانستان

بیرق دنمارک
دنمارک پنج‌ونیم میلیون دالر به صندوق بشردوستانۀ افغانستان کمک کرده است.

این را اداره‌ی هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ ملل متحد، اوچا دوشنبه، ۲۸ ثور در شبکۀ ایکس نوشت.

به گفتۀ ملل متحد، در سال روان میلادی ۲۲ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

این سازمان فراخوان بیش از یک میلیارد دالری را مطرح کرده بود تا به وضعیت نیازمندان رسیدگی کند.

مسابقات قهرمانی آسیای‌میانه «کافا ۲۰۲۶» افغانستان با قرغیزستان مساوی کرد

تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان
تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان در چهارمین بازی‌اش در سلسلۀ مسابقات قهرمانی آسیای‌میانه «کافا ۲۰۲۶» با قرغیزستان مساوی کرد.

این بازی به روز یک شنبه ۲۷ ماه ثور در تاجیکستان با نتیجۀ صفر مقابل صفر به پایان رسید.

افغانستان پیش از این در برابر ازبیکستان، ترکمنستان و تاجیکستان شکست خورد.

این مسابقات از ۱۲ ماه می میان افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و قرغیزستان آغاز شد.

علی بلال نایب قهرمان مسابقات پتسبورگ پرو در امریکا شد

علی بلال، ورزشکار پرورش‌اندام افغانستان
علی بلال، ورزشکار پرورش‌اندام افغانستان نایب قهرمان مسابقات پتسبورگ پرو در امریکا شد.

آقای بلال به روز یک شنبه ۲۷ ماه ثور در پیام تصویری در فیس بوک خود گفت که این مقام را در بخش فیزیک آزاد مردان کسب کرده است.

او نزدیک دو هفته پیش حریف برازیلی خود را شکست داد و لقب قهرمان رقابت‌های «نیویارک پرو» و مدال طلا را از آن خود کرد.

علی بلال به عنوان یکی از موفق‌ترین ورزشکاران بین‌المللی افغانستان در رشته پرورش اندام شناخته می‌شود.

او پیش از این نیز در رقابت‌های «آرنولد کلاسیک» سال ۲۰۲۴ شده بود.

آقای بلالی همچنان در مسابقات «مستر المپیا» در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌گونه پیهم مقام دوم را کسب کرده بود.

دور تازۀ کارزار واکسین ضد پولیو دوشنبه در حدود ۲۰ ولایت آغاز ‌می‌شود

افغانستان - تطبیق واکسین پولیو
انتظار می‌رود که دور تازۀ کارزار واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه در حدود ۲۰ ولایت آغاز ‌شود.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» یک‌شنبه اعلام کرده که این کارزار در بادغیس، کندز، هلمند، کندهار، ارزگان، دایکندی، زابل، غزنی، پکتیکا، بامیان، پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر آغاز خواهد شد.

در ولایت‌های جنوب‌شرقی، این کمپاین با یک روز تأخیر آغاز می‌شود.

خانواده‌های کودکان مبتلا به پولیو از مردم می‌خواهند که حتماً کودکان خود را واکسین کنند.

افغانستان و افغانستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز بیماری پولیو در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

تا کنون در سال جاری هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده، اما سازمان جهانی صحت گفته است که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۹ مورد مثبت ثبت شده بود.

در یک رویداد ترافیکی در شاهراه کابل–کندهار ۵ نفر جان باختند.

رویداد ترافیکی در افغانستان (تصویر آرشیف)
در این رویداد که ناوقت روز شنبه ۲۶ ثور رخ داد، ۵ نفر کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است.

این رویداد در نتیجۀ تصادم دو موتر در مناطق مربوط به ولایت میدان وردک رخ داده است.

مقام‌های طالبان در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی علت این رویداد را بی‌احتیاطی یکی از رانندگان این دو موتر دانستند.

خرابی جاده‌ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می‌شوند.

کمپاین واکسین فلج اطفال در چندین ولایت افغانستان آغاز خواهد شد

تطبیق واکسین پولیو در افغانستان
سازمان "افغانستان عاری از پولیو" روز یک‌شنبه ۲۷ ثور، در صفحۀ ایکس خود نوشته که این کمپاین در ۱۶  ولایت به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آغاز خواهد شد.

کندز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکندی، ارزگان، زابل، کندهار، هلمند، بادغیس از جمله ولایت‌هایی اند که کمپاین واکسین پولیو در آنها به گونۀ سراسری آغاز خواهد شد.

به گفتۀ سازمان افغانستان عاری از پولیو، در این دور کمپاین در کنار این ۱۶ ولایت، برخی مناطق در کابل، هرات، غور و بلخ نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

این سازمان از خانواده‌ها خواسته است که در این کمپاین شرکت کنند و فرزندان زیر پنج سال خود را در برابر فلج اطفال واکسین کنند.

فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که فقط با واکسین قابل پیشگیری است و در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که این بیماری در آنها ریشه‌کن نشده است.

